Marcelo Díaz y el estallido social: "Espero que el pueblo chileno pueda obtener acuerdos para el bien de todos"

El volante chileno Marcelo Díaz volvió a sacar la voz y, en conferencia de prensa de su club Racing de Avellaneda, tuvo palabras para expresar su parecer acerca del estallido social que vive Chile desde mediados de octubre.

En ese sentido, el mediocampista, quien ha sido más criticado que alabado por sus dichos, esta vez se refirió de manera concisa a lo que espera de las movilizaciones.

"Espero que prontamente el pueblo chileno pueda obtener acuerdos que sean para el bien de todos", manifestó Carepato.

Por otra parte, analizó su presente en la Academia y reveló el sentimiento que le genera saltar a la cancha en el Cilindro de Avellaneda.

"Yo tengo contrato vigente con el club y aquí me siento querido, tanto como valorado. Y me encantaría jugar la Copa Libertadores con Racing, tanto como ganarla", expresó.

"Honestamente, creo que estamos jugando bien, pero a veces es complicado plantear los partidos ante rivales que juegan de contragolpe. Pero creo que debemos seguir sosteniendo nuestra idea. Todo lo que se habla con respecto al Chacho (Eduardo Coudet) no nos saca del foco de atención que tenemos, que es venir y entrenarnos del mejor modo. Tratamos de abstraernos de la situación para demostrar lo que podemos dar adentro de la cancha", sostuvo Díaz respecto a los cuestionamientos al DT.

"Creo que mi año ha sido bueno, mejor quizá de lo que esperaba en algún momento. Durante este segundo semestre sí me costó mantener mi regularidad, pero los últimos partidos pude recuperar algo de eso que me había faltado", explicó el ex Universidad de Chile.

"Racing me ha dado felicidad y me ha traído pasión y sentimiento. Acá se genera un clima increíble y da gusto entrar al Cilindro. De verdad se te pone la piel de gallina. Me he hecho hincha de Racing, como lo soy de la U", sentenció.

Racing marcha quinto en la tabla de posiciones con 24 unidades y en su próximo desafío visitará a Talleres de Córdoba el domingo 24 de noviembre a las 21:45 horas, luego de disputarse la doble fecha FIFA de noviembre.