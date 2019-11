Luis Marín y la petición del Sifup: "Lamentablemente las condiciones que hay ameritan la suspensión de la fecha que viene"

El Sifup, que si bien había pedido que se reanude el Campeonato Nacional para que los clubes puedan volver a generar ingresos y así pagar los sueldos, ahora solicitó que la siguiente fecha del torneo se suspenda.

Así lo indicó el secretario del gremio de futbolistas, Luis Marín, en conferencia de prensa. "El jugador está dispuesto a volver a la profesión, lamentablemente las condiciones que hay ameritan la suspensión de la fecha que viene y que la ANFP hable con las autoridades que corresponde, para poder dar la seguridad que esos partidos se puedan realizar", lanzó el ex arquero.

Es que en el sindicato molestó lo sucedido en el partido entre Magallanes y Cobreloa, cuando los equipos estaban dentro de la cancha y funcionarios municipales no permitieron que se realizara el encuentro en el estadio de La Pintana, en el marco de la huelga general que se vivió en el país el pasado martes 12 de noviembre.

"Nosotros le hicimos saber nuestro parecer al presidente de la federación, nos llama la atención lo que pasó en algunos partidos de esta semana por las municipalidades", advirtió Marín, haciendo hincapié en que la gran mayoría de los recintos son fiscales.

Por lo mismo, los jugadores creen que no se debe jugar este fin de semana, aunque "de ahí en adelante la decisión de continuar el campeonato es de la ANFP". En el caso de que desde Quilín decidan que el torneo no se juegue, Marín fue enfático en que "lo que queremos con el Sifup es que se respeten los contratos de los jugadores, no que se finiquiten antes de tiempo".

Finalmente, el ex portero mundialista en Sudáfrica 2010 se refirió a la decisión de los seleccionados chilenos de no jugar ante Perú y dijo que "están siendo solidarios con la gente y sus compañeros de profesión, ellos están haciendo un llamado social".

… del fin de semana y evalúe la factibilidad de las que vienen. — Sifup Chile (@sifup) November 13, 2019