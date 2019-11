Moreno y la negativa de los jugadores de la Roja: "Duele el momento en el que se toma esta decisión"

La ANFP sufrió un revés inesperado con la negativa de los jugadores de la Roja para llevar a cabo el amistoso ante Perú en Lima, que estaba pactado para este martes 19 de noviembre. El presidente del fútbol chileno, Sebastián Moreno, enfatizó que el momento de la determinación pegó fuerte en Quilín.

"La Selección hay que cuidarla y protegerla. Esta es una decisión que nace de los propios jugadores, cuando fueron convocados, cuando llegan a Chile, quedan a disposición de poder defender la Selección, pero entendemos que hoy la decisión fue tomada en el camarín y nace de los jugadores. Ante eso, hemos decidido proceder a la desconvocatoria y ponerlos a disposición de sus clubes", declaró Moreno.

El mandamás del fútbol chileno dijo que ante la decisión de los jugadores, "mas allá de sorprender o no, lo que duele es el momento de la decisión. Habían compromisos con antelación con otra federación, compromisos tomados por el cuerpo técnico, los mismos jugadores, todo en el marco de esta última etapa de preparación pensando en marzo, en el inicio de las clasificatorias a Catar".

Moreno aclaró que no ha podido conversar directamente con los jugadores seleccionados sobre la determinación que tomaron. "No he tenido la oportunidad toda vez que todos estos días han sido extremadamente demandantes en cuanto a tiempo. Espero poder hablar con el capitán", dijo.

"Esto fue muy dinámico. La convocatoria para presentarse en Juan Pinto Durán estaba para este miércoles, lo que no no nos ha permitido conversar con los jugadores, pero ya se dará esa instancia. Claramente duele el momento en el que se toma esta decisión", manifestó.

La situación de Rueda

Por otro lado, Sebastián Moreno se refirió a la situación de Reinaldo Rueda al mando de la Roja, después de que el colombiano expresara en conferencia de prensa que pensó en renunciar y que su desafío en Chile se hace difícil ante la ausencia de fútbol en el país.

"El entrenar, el desarrollar, el pensar, lo que se viene a partir de marzo, una clasificatoria muy intensa y demandante, presupone una preparación adecuada. Lamentablemente todo lo que está pasando dificulta al cuerpo técnico", asumió el presidente de la ANFP.

Directamente consultado por una presunta renuncia de Rueda, Moreno aseguró que "Reinaldo no ha manifestado esa intención, ni directa ni indirectamente, hacia el directorio o a este presidente", añadiendo que "más allá de lo que pueda decir Reinaldo, que tiene todo el derecho a expresarse, a nosotros no nos ha dicho nada".