Nadal logra una remontada increíble ante Medvedev y sigue vivo en las Finales de la ATP

Rafael Nadal sigue vivo en las Finales de la ATP. El número uno del mundo venció al ruso Daniil Medvedev en un partido que quedará en el recuerdo de todos por mucho tiempo.

El español derrotó por 6-7 (3), 6-3 y 7-6 (4) en dos horas y 46 minutos de juego en el O2 Arena de Londres, cuando parecía que todo estaba acabado para el hoy dueño de la cima del ranking.

Medvedev alcanzó a estar 5-1 arriba en el último parcial, pero Nadal reaccionó y logró darlo vuelta, incluso salvó un match point.

De esta forma, el zurdo aún sigue en carrera en el torneo y con opciones de terminar como número uno del mundo a fin de año. Quedó con un triunfo y una derrota, mientras que su oponente está casi eliminado con dos caídas en sus dos encuentros.

En el otro duelo de este grupo, jugarán el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev, en duelo de ganadores en el primer compromiso.

From 1-5 & match point down in the deciding set…@RafaelNadal produced a simply spectacular comeback.

🎥: @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/sCH1qo5zIa

— ATP Tour (@atptour) November 13, 2019