Pablo Quintanilla insiste: "Si pedí los milicos en la calle es porque había un caos incontrolable en Reñaca"

Pablo Quintanilla sigue en el ojo del huracán. El piloto chileno realizó una dura publicación durante el fin de semana contra la manifestación que se realizó en Reñaca y que provocó serios incidentes en el balneario de la quinta región.

A través de Instagram, el motociclista realizó un particular llamado: "Militares a la calle, @sebastianpinerae. Protesta pacífica? Que le pasa a estos indios que no entiendo que no es la manera de cambiar al país (sic). Hasta cuando con estos indios???? Ahí están sus protestas pacíficas y las ganas de cambiar el país indios de mierda (sic)".

El deportista generó una ola de repercusiones, por lo que no tuvo otra opción que pedir disculpas. "Fue en un momento de frustración, de rabia, donde ocupé una mala palabra. Me disculpé", señaló en entrevista con La Tercera.

"Si en algún momento pedí los milicos a la calle, es que realmente había un caos incontrolable en Reñaca donde ese grupo estaba destrozando, quemando, saqueando. Es lo que sentí en ese momento. Los carabineros no tenían la capacidad de controlar la situación. No estoy a favor de que salgan los militares y empiecen a dejar la cagá. Hay gente que está manifestándose de buena manera y otros que están destruyendo todo", agregó.

En esa línea, Quintafondo aseguró que "yo estoy totalmente de acuerdo con las demandas de la gente. El Gobierno tiene la responsabilidad de tomar las cartas en el asunto, de responder a esta situación, de dar la mejor calidad de vida a la gente. Estoy totalmente de acuerdo cuando las manifestación se hacen de manera pacífica, donde bailan cantan. Pero esa causa se mancha por un grupo minoritario que lo único que hace es romper, hacer un daño al mismo pueblo".

Y cerró con un fuerte llamado a las autoridades: "el Gobierno se ponga los pantalones de verdad y haga cambios. Ellos son los responsables de manejar nuestro país, de que haya trabajo, de que la gente esté a gusto. Nosotros votamos por personas porque están capacitados para llevar este país y estamos viendo que llevamos varias semanas y vamos de mal en peor, y hay gente sin trabajo, más gente descontenta, y más daño, y más cosas malas van pasando".