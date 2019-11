Reinaldo Rueda: "Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir"

Con todo. El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, habló duro después de la suspensión del amistoso de la Roja ante Perú, y además se dio el tiempo de analizar la situación que atraviesa el país, donde el fútbol está detenido tras el estallido social.

En unas de sus frases más potentes, el colombiano dijo que "si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay futbol, me tengo que ir. Los jugadores socialmente están muy identificados, pero después, esto cuando se va a normalizar, qué va a pasar. esa es la gran pregunta".



El campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional fue más allá, porque realizó un profundo análisis sobre el motivo que lo sedujo a llegar a trabajar en la Selección, y la situación actual por la que atraviesa el país.

"De verdad que da tristeza y uno se calienta, porque si algo me motivó a tomar este desafío fue todo el desarrollo, todo lo que mostraba Chile, Chile como sociedad y cultura futbolística. Pero debemos vivir este momento, saber que tenemos que vivirlo y afrontarlo, pero que de aquí a marzo no se sabe qué puede pasar. Yo llego me sacrifico, no convoco a los jugadores de la liga nacional para que se adelante la liga nacional, cuando es mi autonomía convocar a los jugadores de la liga nacional. Los desconvoco para que la liga se adelante y la liga no juega, no están para la selección ni para sus clubes, están perdiendo yo, están perdiendo todos", agregó.

Posible renuncia

Sobre el mismo tema, Rueda se sinceró y reconoció que pensó en dimitir de su cargo el pasado viernes, cuando la ANFP tuvo que bajar a la selección Sub 23 de un torneo amistoso, preparativo para el Preolímpico de Colombia.

"El viernes pasado sí (pensó en renunciar), de verdad que me calenté mucho y me entristecí mucho, porque (la sub 23) es el futuro de Chile, si esos jugadores no los maduramos, no los proyectamos, sea yo u otro el que esté a cargo, no vamos a avanzar", indicó.

Sin embargo, el caleño dijo que "yo vine a acá con un compromiso serio que es clasificar a Catar 2022. Estoy comprometido con eso, nunca he dejado un proyecto tirado".