Rueda y negativa de los jugadores: "Quizá el hecho de estar acá unas horas, viendo la situación que está viviendo el país, les hizo cambiar de posición"

Para el DT de la Roja, Reinaldo Rueda, fue inesperada la decisión que tomaron sus dirigidos este miércoles en Juan Pinto Durán de no jugar el amistoso ante Perú en Lima, que estaba agendado para el martes 19 de noviembre. En ese sentido, el colombiano dio su versión de los hechos.

"Llegaron con una gran disposición, se reunieron con diferentes criterios, se tomó esta decisión con causa social, por todo lo que está viviendo el país, de no jugar con Perú, considerando ellos que es la mejor forma de mostrar solidaridad. Muy respetable", dijo Rei, subrayando que "como extranjero estoy en una posición neutral frente a cualquier tema político que no me compete opinar. Sólo lamentar lo que todos estamos perdiendo. Muy triste todo lo que está pasando".

A juicio de Rueda, los jugadores viajaron a Chile con la motivación de jugar ante Perú, sin embargo el estar en suelo nacional y ver la situación que está atravesando el país los llevó a cambiar de postura. "Cada uno vive momentos diferentes con sus familias, quizá el hecho de estar acá unas horas, visto lo que vieron ayer con la situación que está viviendo el país, creo que les hizo cambiar la posición".

Reinaldo Rueda: "Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir" El entrenador de la selección chilena habló firme tras la suspensión del partido contra Perú. Además, analizó el largo receso obligado del fútbol nacional.

El ser DT de una selección extranjera en medio de una crisis social no es nuevo para Rueda. En 2009 le tocó estar al mando de Honduras cuando se produjo un golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya. "No es fácil ponerse en los zapatos de otro, yo por ejemplo en la introducción que hice dije que soy extranjero neutral, en el caso de Honduras me tocó vivir un golpe de estado, con un presidente que salió, con un país fraccionado, con resistencia y oficialistas, jugadores de la selección con diferentes criterios y así familias fraccionadas".

El caleño contó con aquella crisis en Honduras "duró seis meses, después se normalizó con un nuevo presidente. Son situaciones sociales complejas, es tan fácil decir una cosa u otra. A los jugadores les coloqué la situación que significó la selección con Honduras en ese momento, como también lo que significó Sudáfrica con el Apartheid, pero son contextos diferentes".

"La Selección es el ícono de un país, pero también está la solidaridad que están haciendo con las mismas familias y vecinos de los jugadores. No es fácil ponerse ni de un lado ni del otro", remató.