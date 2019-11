Los clubes se van contra la ANFP por intentar reanudar el torneo: "Hay gente que no entiende lo que está pasando"

Durante la tarde de este martes la ANFP envió a todos los clubes del fútbol chileno la citación para un Consejo de Presidentes extraordinario, donde el único punto a tratar este jueves en la tabla es el "análisis, discusión y conclusión acerca de la situación de nuestros campeonatos".

Si bien la ANFP reprogramó partidos para este fin de semana, la suspensión de los duelos de Magallanes contra Cobreloa, San Luis frente a Santiago Morning y Deportes Melipilla con Deportes Copiapó, dejaron en claro que el retorno de la actividad está lejos de concretarse. Punto aparte para el llamado de las barras a boicotear la fecha.

Bajo este panorama, la reunión del jueves en Quilín será clave para el futuro del fútbol chileno. Los presidentes tienen clara su postura: "Mientras no estén las condiciones mínimas no se puede volver a jugar", plantea Freddy Palma, timonel de Curicó Unido.

La tesis del dirigente tortero es respaldada por sus colegas. "El fútbol va a tener que respetar los plazos en la medida que las cosas se puedan desarrollar de una manera normal. Yo creo que todo lo forzado es malo. Hay que tener la generosidad para buscar la paz social que Chile necesite", afirma Ricardo Abumohor, presidente de O'Higgins.

Más al sur, Felipe Muñoz, mandamás de Rangers de Talca, señala: "Casi ningún presidente de club quiere que se juegue. Es la ANFP y el Sifup los que pretenden que se juegue. La verdad es que no están las condiciones de llevar un partido normal, pero parece qué hay gente que no entiende que está pasando en el país".

En esa línea, Palma también argumenta: "ha habido pocas conversaciones con la ANFP. Tuvimos una sola reunión vía Skype la semana pasada y nada más. La situación no está normal y hay equipos que no han podido conseguir vuelos. El directorio tiene que entregarnos una alternativa y no sé si tienen la intención de suspender el campeonato".

La idea de dar por finalizada la temporada 2019 no genera mucho consenso entre los dirigentes. Lorenzo Antillo, timonel de Audax Italiano sostiene que "el campeonato debe jugarse, pero no a cualquier costo, esto no es un tema social ni político. El fútbol es la única industria que no está operando. Nosotros tenemos un compromiso con los futbolistas, con la gente que trabaja con el CDF".

Por ahora la postura más radical es la de Palestino. En conversación con radio Futuro, Jorge Uauy adelantó que "la prioridad es volver a jugar. En Palestino vamos a tener la misma cantidad de gente, se juegue o no con público. Tenemos autorización para dos mil personas, así que haremos lo habitual".

Y sentenció: "Hay jugadores que terminan contrato apenas termina la temporada. Tenemos casi el 60% del plantel que seguirá. Si se alarga la temporada habrá costos adicionales por los jugadores o DT que terminan contrato con el fin del torneo. Hay un vacío en caso de terminar ahora el torneo y qué pasaría con esos contratos".

Este jueves la ANFP y los clubes definirán los pasos a seguir a partir de las 15:00 horas: por ahora la fecha se juega aunque todo indica que las barras harán lo posible por boicotear la vuelta del fútbol.