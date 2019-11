La convicción de Garin para la Davis: "Mis aspiraciones son ganar, no vengo a competir, quiero ganar"

Con una profunda convicción se mostró el tenista número uno de Chile Cristian Garin (34º) con miras a su debut en las Finales de la Copa Davis 2019 que se disputarán en Madrid. El representativo nacional enfrentará este martes 19 de noviembre a Argentina y Gago debutará ante Diego Schwartzman (14°).

"Mis aspiraciones son ganar, no vengo a competir, quiero ganar. Es para lo que me preparo. En la competencia van pasando cosas, pero venimos a ganar. Si no toca hoy, será en el futuro", avisó el mejor singlista de Chile en conferencia de prensa.

Sobre Schwartzman, número uno de Argentina, afirmó que "es un rival muy duro, no por cualquier cosa terminó catorce del mundo. Es muy sólido, de mucho ritmo, cosa que a mí me gusta. No quiere decir que sea fácil".

Garin y Jarry juegan un amistoso entre sí, mientras Schwartzman se prepara ante Rublev en la Copa Davis El equipo chileno sigue con su preparación para el duelo ante Argentina del próximo martes 14 de noviembre. La Roja del tenis también enfrentará a Alemania.

Por otro lado, Garín se refirió a la cancha principal de la Caja Mágica de Madrid, en la que Chile disputará la serie ante Argentina. "Me pareció un poco distintas a las de entrenamiento. Es un poco más lenta, pero me gusta, el estadio está buenísimo", comentó.

Eso sí, el Tanque reconoció que "no me esperaba jugar en la cancha central. Viendo las series que hay, con equipos de gran nivel, y que nos pongan a nosotros en la central también quiere decir que es un partido importante y es probable que el estadio se llene".

El número uno de Chile destacó que la cancha central de la Caja Mágica "es una superficie rápida en la que puede pasar cualquier cosa, así que hay que estar concentrado y atento a cada punto. Vengo jugando de igual a igual con la mayoría y espero seguir con el mismo nivel que estoy demostrando aquí en los entrenamientos".