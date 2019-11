Roger Federer confía en el futuro del tenis chileno: "Me impresiona que Nicolás Jarry no tenga un ranking más alto"

Roger Federer (3º del Ranking ATP) se encuentra en Chile en el marco de su partido de exhibición ante Alexander Zverev (7º) y aprovechó de hablar del tenis chileno. El suizo destacó a Nicolás Jarry y Cristian Garin como el futuro del tenis nacional y mundial.

"Entrené con Garin en Basilea y creo que ambos tienen un buen potencial, y tienen mucha presión también. De hecho, me impresiona que Nico Jarry no tenga un ránking más alto, porque para mí es un jugador de mejor ránking. Pero a veces no te dice toda la verdad", dijo el ex número 1 del mundo.

El ganador de 20 Gran Slam hizo una comparativa con la generación pasada del tenis nacional y señaló que "son una nueva base para los tenistas chilenos. Yo jugué con los otros muchachos, los viejos muchachos. No, no son tan viejos. Fue muy divertido jugar ante Nicolás Massú, Fernando González y Marcelo Ríos".

De hecho, Fedex tuvo más palabras para Massú, quien a su vista "sigue siendo el mismo, el jugador que yo conocí. Tenemos una buena amistad y siempre ha sido uno de los más amistosos del circuito. Tiene la suerte de seguir con su trabajo porque además es muy exitoso, le deseo lo mejor".

Sobre el nuevo rol del vampiro como entrenador de Dominic Thiem (4º) y capitán del equipo de Copa Davis, el ganador del oro olímpico de dobles en Beiging 2008 destacó que "ha hecho las cosas muy bien, es muy bueno ver a Nico Massú de vuelta en el circuito. Es emocionante ver a alguien como él de nuevo en el tour después de tantos años".

"Él demuestra que es muy apasionado por el tenis y como coach se encarga de traspasarle esa pasión a su jugador. Con Thiem han trabajado muy bien, sobre todo en Indian Wells donde me venció y tuvieron un gran comienzo, cosa que se repitió y tuvieron una gran temporada", finalizó Federer.