Hinchas de Flamengo le entregaron una emocionante despedida a su plantel antes de la final de la Copa Libertadores

Este miércoles la Raza Rojo-Negro (hinchada de Flamengo), despidió a su equipo en su última práctica en suelos brasileños antes de viajar a Lima, para disputar la final de la Copa Libertadores de América ante River Plate.

Los hinchas, llegaron en masa al Ninho do Urubu, centro deportivo del Fla, donde realizaron cánticos motivacionales, previo a enfrentar este sábado en el Monumental a las 17:00 horas, al actual campeón del certamen.

E foi só a chegada do ônibus no Ninho do Urubu… 👀 #JogaremosJuntos pic.twitter.com/FtmVimrklP

— Flamengo (@Flamengo) November 20, 2019