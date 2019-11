Juan Román Riquelme reaparece y anuncia que competirá en las elecciones a presidente de Boca Juniors

Juan Román Riquelme volverá a jugar en Boca Juniors, pero ahora en la dirigencia. El ex futbolista de 41 años anunció el miércoles que competirá en las elecciones del 8 de diciembre como candidato a vicepresidente segundo en una lista opositora a la actual gestión encabezada por Daniel Angelici.

"Tengo la decisión tomada, voy a formar parte de la lista que está (Jorge) Ameal y (Mario) Pergolini”, dijo el máximo ídolo boquense en una entrevista con la cadena Fox Sports.

En esa línea, Riquelme confirmó que "quiero que el hincha de Boca lo sepa por mí. Me siento bien, contento. Tengo la posibilidad de volver a mi casa, a mi club, y eso es maravilloso”

"He tenido la suerte de hablar con los dos y he tenido la suerte de acompañarlos. Mi hijo me dijo que tenía que volver al club y mi cabeza cambió. Sigo comiendo asado pero a partir que mi hijo me dijo que tenía que volver, mi cabeza cambió", indicó.

Riquelme, quien se retiró en 2015, adelantó además que por participar de las elecciones suspenderá su partido de despedida previsto para el 12 de diciembre en el estadio la Bombonera: "El partido (de despedida) tendrá que esperar, ya veremos después".

Ya bromeando sobre la opción de refuerzos que podrían llegar al club, dijo "Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo… Bueno me dijeron que hay plata, yo voy a soñar. Después vamos a ver. La verdad, habrá que preguntarle al técnico que esté ahí, pero hoy no voy a hablar de eso, si me toca volver al club, voy a contestar".

"VOY A IR DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO"#90MinutosFOX | Juan Román Riquelme reveló el cargo por el que se presentará en la lista de Jorge Amor Ameal para las elecciones en Boca. pic.twitter.com/5RMtoyQC2r — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

"EL PARTIDO VA A TENER QUE ESPERAR"#90MinutosFOX | Juan Román Riquelme confirmó que se postergará su despedida. pic.twitter.com/GxcYPD3YxW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019