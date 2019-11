Las jugadoras del fútbol femenino hacen un llamado a no jugar, mientras el Campeonato se llena de incertidumbre

Desde el 19 de octubre que no se juega un partido del Campeonato Nacional del fútbol femenino. Desde ahí que el estallido social obligó a detener todo el balompié nacional y, mientras sus pares masculinos se preparan para volver este fin de semana, en el caso de las mujeres reina la incertidumbre.

Es que los diferentes equipos no han podido entrenar con normalidad debido a las condiciones propias de la disciplina. Al no ser profesional, muchas jugadoras se dedican también a estudiar o tienen otros trabajos, por lo que las prácticas son por las tardes y la reducción en el horario de funcionamiento del metro, entre otras cosas, las han complicado.

Por lo mismo la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) emitió un comunicado donde declararon que "no podemos continuar con el Campeonato Nacional, ya que no existen las condiciones para desempeñar un torneo de esta índole de manera optima, resguardando la seguridad, el bienestar físico y mental y la justicia deportiva".

En la misma declaración manifestaron que "esto no quiere decir que no queramos jugar" y aprovecharon de hacer una crítica sobre el estado del fútbol femenino, ya que "la condición no profesional de nuestra rama, sumado a la condición país, hace que existan serias desventajas para que se desarrolle el torneo".

Este viernes en la ANFP se realizará una reunión para determinar el futuro de la liga femenina, aunque entre las jugadoras existe la opción que se dé por finalizado el torneo tal como está, desarrollando solo los playoffs.

Mientras que en los descensos se suma otro problema. En Quilín determinaron que la competencia Sub 17 se diera por finalizada, pero influye directamente en la tabla ponderada para bajar de categoría, por lo que la incertidumbre sobre lo que irá a pasar crece en el fútbol femenino.