Aued firme con el retorno del fútbol: "Es bueno que se juegue y que la gente se manifieste pacíficamente dentro de un estadio"

Firme con el retorno del fútbol profesional se mostró el mediocampista de Universidad Católica Luciano Aued. Pese a las múltiples manifestaciones de distintos jugadores, hinchas e incluso dirigentes en contra del regreso del Campeonato Nacional, Luli defendió que se vuelvan a jugar partidos en medio del estallido social.

"Es una situación que la entendemos, hay compañeros que están sufriendo, hay todo un país que está sufriendo con una situación delicada, estamos de acuerdo y apoyamos todas las medidas sociales que se intentan ganar. Pero importante es remarcar que no hay que hacer una rivalidad que si el fútbol se juega va en contra de las demandas sociales, es bueno que se juegue y que la gente se pueda manifestar pacíficamente dentro de un estadio, para que así se le de una visibilidad importante a todas las demandas que tienen", declaró el volante cruzado en conferencia de prensa.

Por lo mismo, Aued llamó a los hinchas cruzados a manifestarse este domingo en San Carlos de Apoquindo, en el duelo ante Audax Italiano. "El fútbol siempre fue un vehículo para que la gente se manifieste y en este caso, más aún. Quedará en los hinchas que vengan a la cancha el cómo hacerse notar pacíficamente, pero sí podrán visibilizar mucho más las problemáticas que los vienen aquejando", sostuvo.

"Entiendo todo lo que están pasando los que menos tienen"

A través de distintas instancias, pero fundamentalmente mediante sus redes sociales, Luciano Aued ha destacado por ser un futbolista con permanente opinión en materias políticas y sociales. Ante ello, se le consultó cómo ha vivido el estallido social chileno y en su respuesta remarcó que prefiere escuchar y aprender, fundamentalmente por su condición de extranjero.

"Me cuesta dar una opinión con respecto a un país que no es el mío, no estoy empapado de la historia de Chile, sí que entiendo que cuando un país entero se manifiesta, está claro que algo no anda bien, pero sería muy irrespetuoso de mi parte dar una opinión en cuanto a política y a lo que yo pienso si no es mi país. En mi país lo puedo hacer libremente, me puedo expresar más fuerte, pero acá prefiero ser respetuoso, más que nada escuchar, ver las problemáticas, escuchar de ambas partes, pero siempre voy a ser más afín a la clase media-baja porque es lo que me ha tocado vivir en todo mi tiempo", expresó.

Por otro lado, al ex mediocampista de Racing Club se le consultó cómo lleva a cabo esa postura de escuchar en medio de la situación de privilegio que vive como futbolista en Chile. "Creo que no haber perdido nunca el eje y siempre haber sido la misma persona. Cuando uno no pierde el eje y no se marea, entiende todas las realidades, entiende todo lo que está pasando, trata de ser ameno y cercano, más allá de que uno viva un buen pasar, con una buena calidad de vida, no se puede ser egoísta y mirar parar el costado. Lo pongo como ejemplo, en mi casa tengo una situación de privilegio, pero en mi país mi mamá y mi hermana están sin trabajo y no puedo estar ajeno a eso. Hoy me toca esta posición, pero sé de donde vengo, la mayoría venimos de abajo, sabemos las cosas que hemos pasado, en Argentina me tocó ir a escuela pública, hospital público, me es difícil separarme de eso. Crecí así y lógicamente que entiendo todo lo que están pasando los que menos tienen", estableció.