Canadá logra un histórico triunfo ante Australia y es el primer semifinalista en la Copa Davis

Canadá se transformó en el primer semifinalista de la Copa Davis. Los norteamericanos derrotaron 2-1 en la serie a Australia, uno de los favoritos y a quienes nunca había vencido, además de asegurar un cupo en las finales del próximo año.

Los canadienses comenzaron arriba en el global gracias al sorpresivo triunfo en el primer partido de Vasek Pospisil (150º del ranking ATP) por 7-6 y 6-4 sobre John Millman (48º), quien tuvo que reemplazar al lesionado Nick Kyrgios (30º).

En el segundo encuentro Alex de Miñaur (18º) emparejó los cuartos de final 1-1, tras vencer 3-6, 6-3 y 7-5 a Denis Shapovalov (15º), en el primer partido entre ambos en la categoría adultos.

S 🇨🇦@denis_shapo and @VasekPospisil defeat Peers/Thompson 6-4, 6-4 to give Canada the win and lead the team into the @DavisCupFinals semi-finals! What a day.#GoCanada pic.twitter.com/lZe41RiBCR

— Tennis Canada (@TennisCanada) November 21, 2019