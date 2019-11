DT de PSG se enojó con Neymar por su viaje a ver la Copa Davis: "¿Qué puedo hacer? No soy su padre ni la policía"

El entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, manifestó públicamente su descontento por el arribo de Neymar hasta Madrid (una de sus principales figuras), para presenciar la Copa Davis 2019.

Lo anterior, debido a que el próximo viernes, el cuadro parisino, enfrentará al Lille, en un encuentro válido por la décima cuarta jornada de la Ligue 1 de Francia.

"¿Qué puedo hacer? No soy su padre, no soy la policía, solo soy el entrenador, él lo hizo bien ayer después del vuelo (regresó el mismo martes por la noche a París para poder entrenarse este miércoles). Como entrenador, ¿me gusta? No, ¿Pero tengo que perder mi cabeza por esto? No lo creo", señaló el ex futbolista alemán.

Luego, el ex DT del Borussia Dortmund, le bajo el perfil y destacó su responsabilidad y buen desempeño en las prácticas: "se entrenó bien, ha sido muy profesional en las dos últimas semanas, ha trabajado más que el resto de jugadores. Ha entrenado con el grupo y ha entrenado individualmente. Si todas las cosas van bien, ahora, puede jugar mañana. Luego decidiremos mañana por la mañana si es titular o entra desde el banquillo".

El delantero brasileño, junto a sus ex compañeros de equipo, Jordi Alba y Gerard Piqué. / @neymarjr

Finalmente, Tuchel fue consultado sobre si el partido por la Liga, será una prueba para el desafío por Champions League, en el cual visitarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el martes 26 de noviembre a las 17:00 horas:

“No me gusta esa palabra porque significaría que estamos usando el partido para preparar el próximo y no estoy de acuerdo con eso. Nuestro reto es estar concentrados y ofrecer un buen rendimiento en todo momento. El Lille juega en Europa, será difícil ganarles. Además, son buenísimos en el contraataque y nunca es fácil para nosotros volver después de un parón. Los jugadores han vuelto tarde y tendremos que jugar el viernes; es muy raro", concluyó el estratega.