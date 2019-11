Partido entre O’Higgins y Curicó Unido sufre nuevo cambio y obliga al CDF a modificar su parrilla

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) volvió a cambiar el horario del duelo entre O’Higgins de Rancagua y Curicó Unido, reprogramándolo para las 14:00 horas del próximo sábado 23 de noviembre en el estadio El Teniente.

El encuentro, que estaba pactado en primera instancia para las 11:30 horas, sufrió su primer cambio para las 17:30, porque topaba con el partido de Colo Colo ante Coquimbo Unido, ubicado en el horario matinal.

🔰 ¡Atención hinchas celestes! El partido por la Fecha 12 de este sábado frente a @curicounidocdp fue reprogramado para las 14:00 horas 🕑 #VamosOHiggins 🇧🇼 pic.twitter.com/uMgukPNTDh — O'Higgins FC (@OHigginsoficial) November 21, 2019

Ahora, coincidirá con otro compromiso, ya que Deportes Antofagasta y Universidad de Concepción, se llevará a cabo también a las 14:00 horas, en el estadio Calvo y Bascuñán.

Con éste, serían seis los partidos que han sido afectados por los cambios de horario: Colo Colo vs Coquimbo Unido, Everton vs Palestino, U. Católica vs Audax Italiano, Cobresal vs Unión Española y La Calera vs Iquique han sido reprogramados.

Desde el CDF confirmaron que el duelo entre Celestes y Torteros será transmitido por la señal Básica; mientras que el desafío entre los Pumas y el Campanil irá por la señal Premium y HD.