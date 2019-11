Esteban Paredes se pone firme: "Nosotros decidimos no presentarnos a jugar en conjunto con Coquimbo"

Simple y claro. El capitán y goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, hizo un crudo análisis de lo que ocurrió este viernes en el estadio Bicentenario de La Florida, donde unos incidentes entre hinchas albos y Carabineros obligaron a suspender el partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique, cuando igualaban 0-0 al minuto 69.

A la espera de que la ANFP suspenda el resto de la fecha, el delantero fue muy directo al considerar que "no hay seguridad. Mañana en el Monumental podría haber sucedido algo mucho peor que lo ocurrido en La Florida. Estamos de acuerdo con lo social y creemos que se puede jugar".

Además, el ariete indicó que ellos en conjunto con los coquimbanos decidieron no jugar el encuentro que estaba presupuestado para el sábado desde las 11:30 horas en Macul: "Nosotros como club estamos de acuerdo con el tema social y también tenemos que ver nuestra integridad. Decidimos con Coquimbo no presentarnos a jugar".

"Lo más aceptable era que se suspendiera la fecha, me parece una buena medida. Era peligroso jugar fútbol. Hoy se vio que no había seguridad, no habían Carabineros, un par que estaba, pero no pudieron parar a toda la gente que llegó, Gamadiel García (presidente del Sifup) me dijo que salieron corriendo. No estaban las condiciones para jugar", agregó.

En esa línea, Paredes comentó que "es peligroso jugar ahora, es lamentable, vieron lo que pasó en La Florida. Habían familias y niños, no tenemos que llegar a esto, espero que tomen conciencia de lo que está pasando, la ANFP, los clubes y nosotros. Creo que los jugadores somos el jamón del sandwich".

Finalmente, sobre quién debe tomar determinaciones al respecto, Visogol opinó que "nosotros no podemos decir si se juega o no, lo tiene que evaluar los dirigentes. Nos dijeron que iban a estar las condiciones para que pudiéramos estar tranquilos. Pero no hay seguridad, seamos claros, seamos directos, que haya sucedido esto es una lástima, pudo haber sido mucho peor mañana. Colo Colo convoca mucha más gente".