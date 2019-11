"Si llega a surgir una opción se analizará": Quinteros habla de su futuro y enfrenta los rumores sobre la Roja

Después de que Reinaldo Rueda avisara que pensó en renunciar a la Roja e hiciera pública su molestia por la negativa de los clubes a cederle jugadores, distintos nombres comenzaron a surgir como posibles reemplazantes del colombiano. Uno de ellos el actual entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros.

Este viernes, el entrenador de los cruzados enfrentó esos rumores que lo colocan como uno de los candidatos ante una posible salida de Rueda de la Selección. "El fútbol tiene esas cosas que no son nada buenas porque hay un colega trabajando, empiezan a nombrar a muchos entrenadores que también están trabajando en clubes y eso no está bien. Me parece que hay que tener más respeto para gente que está haciendo su trabajo en determinados lugares", declaró.

Más allá de aquello, el entrenador que tiene contrato con la UC hasta fines de 2020 habló de su futuro pensando en la próxima temporada. "Hoy por hoy estamos planificando todo el año que viene con Católica, más allá de que puede haber posibilidades, porque esto es así: cuando llega el fin de una temporada, tanto para jugadores como para cuerpos técnicos, se pueden dar posibilidades, hoy estamos planificando con el club todo lo que viene, ya desde hace meses", sostuvo.

Sin perjuicio de lo anterior, el argentino-boliviano estableció que "como entrenador, como profesional, si llega a surgir una opción se analizará, se escuchará, pero hoy estoy muy feliz trabajando en Católica, planificando el año que viene. Ojalá podamos conseguir el objetivo y hacer una gran campaña internacional, que es una deuda pendiente que tenemos".