La ANFP volvió a suspender la fecha del Campeonato Nacional tras incidentes de La Florida

Los incidentes provocados por la Garra Blanca en el Estadio Bicentenario de La Florida que llevó a la suspensión del partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique, encendió las alertas entre todos los actores del fútbol.

El Sifup alertó que no están las condiciones mínimas de seguridad e hizo un llamado a "no presentarse a jugar este fin de semana a los jugadores". "Nosotros le dijimos a nuestros compañeros que traten de no jugar, de no realizar la fecha, no podemos arriesgarnos a qué pase algo, lo mismo la gente que está trabajando en el estadio, en el perímetro", dijo Gamadiel García.

Por lo mismo, la ANFP decidió suspender la fecha 26 del Campeonato Nacional y de la Primera B, una vez que finalizó el partido entre Cobresal y Unión Española en El Salvador, el único que se pudo jugar con normalidad en el retorno del fútbol.

Además, en Quilín llamarán a los clubes a presentarse a la sede del fútbol chileno entre lunes o martes, para determinar qué harán para poder reanudar y así terminar el Campeonato Nacional.

A última hora de este viernes, Colo Colo emitió un comunicado en el que el directorio de Blanco y Negro "lamenta profundamente que no haya sido posible la reanudación del Torneo nacional del fútbol profesional". Asimismo, instan a la autoridad a garantizar a seguridad, para poder llevar a cabo eventos de este categoría. El comunicado completo a continuación: