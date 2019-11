Arturo Vidal no quedó conforme a pesar de su gol y realizó una fuerte autocrítica: "Tenemos que mejorar mucho más"

El triunfo de Barcelona 2-1 sobre Leganés no dejó contentos a los culés. Es que lo complicado que se les hizo el partido que comenzaron perdiendo como visitantes, encendió las alarmas entre los catalanes por el nivel de juego que mostraron.

Así lo señaló Arturo Vidal, quien convirtió el gol del triunfo, pero aún así fue enfático en que tienen que "mejorar mucho más". "Lo sacamos adelante, estaba difícil en una cancha muy complicada con un equipo que está luchando por salvarse. Hay que rescatar que ganamos los 3 puntos, pero tenemos que mejorar mucho más", dijo el volante terminado el partido.

Sobre su tanto, el chileno dijo que "es una alegría, siempre es lindo marcar con el Barcelona, más cuando nos da tres puntos". Pero la felicidad del volante contrastaba con su visión sobre el encuentro, ya que "cuando se empieza perdiendo, nunca las sensaciones son buenas".

"Sabemos que tenemos que mejorar, tratar de que no nos marquen y manejar siempre el partido, y hoy no fue así. Esperamos que en los próximos partidos pueda cambiar esto. Había que sacar los tres puntos, porque estos partidos contra estos equipos son los que te dan los campeonatos", dijo el ex Juventus.

Sobre el hecho de comenzar desde la banca, Vidal señaló que "es la idea que tenía el entrenador. Quiso empezar así; el primer tiempo no se vio muy bien porque ellos pudieron marcar, pero en el segundo controlábamos, hizo algunos cambios y pudimos estar mejor en el sistema que siempre hemos jugado"