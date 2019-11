Hans Podlipnik en su retiro del tenis: "Me gustaría ser capitán de Copa Davis, pero no hay nadie que lo pueda hacer mejor que Nicolás Massú"

Hans Podlipnik Castillo nunca pensó lo lejos que llegaría su carrera como tenista profesional. Durante esta semana en las Finales del Grupo Mundial de la Copa Davis, el santiaguino se paseó por los mismos pasillos de Novak Djokovic, Rafael Nadal y otros de los mejores tenistas de la historia y en esos momentos, por su cabeza, entendió que las barreras de lo alcanzable muchas veces son sólo psicológicas.

Estando en Madrid, y luego de tanto esfuerzo logrado para llegar a esas instancias, H-Pod entendió que su carrera había alcanzado frutos insospechados y que por ello prefería irse en lo alto del tenis mundial. Para él, la Davis le permitió entregar lo mejor de su tenis y, con Nicolás Massú a la cabeza y el resto del equipo acompañándolo; es cuando mejor pudo sentir lo que es realmente el tenis.

Hoy, con la confirmación de su retiro como profesional, Podlipnik repasa los mejores (y los peores) momentos de su carrera; paseándose desde la polémica serie de Davis contra Colombia en Iquique hasta cuando hizo cuartos de final de Wimbledon y ni él se creía que hacía entre las ocho mejores duplas de la Catedral del Tenis.

¿Cuándo tomaste la decisión de dejar el tenis y por qué hacerlo en plena Davis?

No fue de la noche a la mañana, la tomé hace mucho, mucho tiempo, que se fue madurando y fue muy pensada, y fui pavimentado el camino que seguiría luego de mi carrera tenística. Elegí este momento porque la Copa Davis en el Grupo Mundial es un sueño para mí poder jugarla, ser parte del equipo, y pensé que sería lindo dar este paso en un momento así, con todo el equipo de Copa Davis que hemos luchado estos últimos seis años.

¿Algo que sientes que te faltó en tu carrera?

Uno siempre piensa que podría haber logrado algo más, es normal, yo creo que haber cumplido un sueño habría sido haber estado entre los 100 primeros del mundo en singles, llegué a estar 150 y me faltó poco.

¿Cuál fue el mejor partido de tu carrera?

A ver, el mejor fue ganarle a Cabal y Farah en Iquique por la Davis, con Nicolás (Jarry), es el mejor que tuve.

A qué rival le tuviste más respeto en la cancha.

(Demora en contestar) Quizá puede ser a la pareja francesa de Herbert-Mahut, cuando le ganamos en el Australian Open.

¿Cómo fue pasar de las penurias de los interclubes a cuartos de final de Wimbledon?

Me acuerdo que saliendo de la cancha tras ganar octavos y decirle a mi esposa ¿qué está pasando, creo que esto es un sueño? No podía creer el momento tan lindo que estaba viviendo.

¿La derrota más fuerte?

La derrota que más me dolió del último tiempo, y de la que me pueda recordar, es contra Austria en la Copa Davis en el dobles con Barrios.

¿Qué tiene pensado para el futuro?

Me voy a ir a Estados Unidos por dos años a trabajar, y después tengo un par de proyectos, unos relacionados con el tenis y otros que no. Los quiero desarrollar ahora que ya no estaré jugando.

¿Te gustaría ser capitán de Davis alguna vez?

Sí me gustaría ser capitán de la Davis algún día, pero creo que ese puesto es de Nicolás Massú y no hay nadie que conozca que lo pueda hacer mejor que él. Sería lindo hacerlo algún día, pero Nico puso la vara muy alta.