Leeds United de Marcelo Bielsa derrotó a Luton Town en el epílogo y alcanzó el subliderato de la Championship

Leeds United de Marcelo Bielsa consiguió un triunfo que le permitió volver al subliderato de la Football League Championship de Inglaterra. Los dirigidos por el ex DT de la selección chilena se quedaron con la victoria al derrotar por 2-1 al Luton Town en condición de forastero.

A los 51', el delantero Patrick Bamford abrió el marcador para el equipo del Loco en el Kenilworth Road. Sin embargo, la alegría duraría poco porque tres minutos después, James Collins anotó el empate para Luton a través de un certero cabezazo que venció al portero Kiko Casilla. Cuando el partido terminaba, Matty Pearson convirtió en su propia puerta y le dio la victoria a Los Blancos por 2-1.

Con este triunfo, Leeds alcanzó el subliderato de la Championship inglesa con 34 unidades tras 17 jornadas disputadas. El líder del certamen es el West Bromwich Albion con 36 puntos. En la próxima, el cuadro del ex entrenador de Newell's Old Boys visitará a Reading en el Madejski Stadium. El partido será el martes 26 de noviembre, a partir de las 17:00 horas.

FULL TIME: A Patrick Bamford brace seals the win at Kenilworth Road as #LUFC defeat Luton Town 2-1

