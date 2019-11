Manuel Pellegrini asumió su responsabilidad en la mala campaña del West Ham: "Entrenador y jugadores somos culpables"

La derrota 3-2 del West Ham United ante el Tottenham, en el debut de José Mourinho en la banca de los Spurs, dejó a Manuel Pellegrini complicado en la Premier League luego que su equipo completara siete fechas sin ganar y cerrara su tercera derrota consecutiva. El entrenador de los Hammers habló después del partido y compartió la responsabilidad del mal momento que vive el club, además de respaldar al arquero Roberto Jiménez.

"Tanto el entrenador como los jugadores somos culpables. Ambos tenemos la responsabilidad de asegurarse que el equipo juegue bien, ganar y obtener buenos resultados, son inseparables", dijo el ingeniero, asumiendo su culpa junto con la del plantel.

Sobre el encuentro, el ex estratega de Real Madrid señaló que "jugamos bajó una enorme presión y no tenemos los resultados que queremos, especialmente como local. Éste era un juego especial, contra el Tottenham en el clásico y quisimos dar lo mejor, pero no pudimos".

"El equipo no se rindió, lucharon hasta el final, siempre intentando, pero cometimos demasiados errores sin el balón. Y cada vez que nos equivocamos, el oponente marcó", lamentó el entrenador chileno.

En lo técnico, no quiso ahondar mas sobre el meta español Jiménez, quien tuvo cierta responsabilidad en el primer gol de surcoreano Son Heung-Min y en el 3-0 parcial que anotó el inglés Harry Kane: "No quiero hablar del portero. Si está jugando, es porque es nuestra mejor opción".

"Debemos ganar el próximo juego y luego ver que pasa. Éstos no son los resultados que esperábamos, especialmente en casa. La temporada de la Premier League es estrecha, pero debemos mejorar todas las áreas de nuestro juego", concluyó el estratega.

West Ham se posiciona en el décimo sexto lugar de la tabla con 13 unidades, a tres puntos de la zona de descenso. En su próximo desafío visitarán al Chelsea el sábado 30 de noviembre a 12:00 horas.