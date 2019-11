La desazón de Gallardo tras perder la final de Copa Libertadores: "Duele porque estuviste a nada de ganarla"

River Plate perdió ante Flamengo por 2-1 en el Estadio Monumental de Lima y no pudo levantar su tercera Copa Libertadores en cinco años. Los millonarios fueron ganando hasta los últimos minutos, sin embargo, apareció Gabigol, se despachó un doblete y le entregó el triunfo al Mengao. El entrenador del cuadro transandino, Marcelo Gallardo, analizó la derrota ante el equipo brasileño y no ocultó su dolor al caer en la instancia decisiva del máximo torneo continental.

"La sensación es de dolor. Teníamos el partido a pocos minutos y entender que después del empate nos golpearon un poquito. Teníamos la sensación de estar a tan poco y quedarse sin nada es duro. Hay que digerirla, para eso estamos. Hoy nos toca perder, pero siento orgullo por mis jugadores, por la gente que trabaja conmigo y por el hincha de River", señaló el Muñeco en conferencia de prensa.

Pese a su tristeza, el ex mediocampista se mostró orgulloso por el rendimiento de sus jugadores: "Estuvimos ahí, jugamos ante un gran rival, hicimos el partido que debíamos hacer, el poderío de Flamengo lo supimos anular y nos costó en el segundo tiempo tomar mejores decisiones para definir el partido. Hay que asimilar esta dura derrota y estoy orgulloso de mis jugadores, tienen que estar con el pecho y la cabeza arriba porque hicieron un gran partido".

Gallardo fue consultado por la eliminación ante Lanús en las semifinales de la Copa Libertadores 2017, sin embargo, el ex seleccionado argentino indicó que la derrota ante Flamengo no tiene nada que ver en comparación con la caída ante el equipo granate hace dos años: "No. No tiene nada que ver. Es hasta injusta la pregunta, te puede pasar, nos empataron a cinco minutos del final cuando lo teníamos controlado y nos golpeó. Una pelota larga no la pudimos defender bien y vino el gol de ellos. No la comparo, estamos con mucho dolor pero hay que asimilarlo y mirar para adelante".

"Puedes hacer un análisis pero tienes que ir a los hechos. Los últimos cinco minutos y perdimos el partido. En líneas generales, el rival era el gran favorito, pero eso no se vio producto del gran trabajo que hizo River y los jugadores. Nos faltó el final, defendernos con la pelota. Es injusto si medimos otras derrotas, estas son las que duelen porque estuviste a nada de quedarte con el trofeo y se te escapa, genera angustia. A veces nos toca ganar y hoy nos tocó perder, hay que saber perder, es triste porque estabas a nada pero hay que saber perder con hidalguía. El dolor está y lo vamos sentir, competimos ante un rival con muchas luces", complementó.

Finalmente, sobre las modificaciones que realizó ante Flamengo, Gallardo agregó que "(Julián) Álvarez entró porque necesitábamos más energía, Nacho (Fernández) estaba cansado y busqué eso en un juvenil que nos ha dado muestra de que puede hacerlo. Los otros dos cambios fueron obligados, nos quedamos un poco con las posibilidades de ver otras opciones sobre todo en el cambio de (Milton) Casco, tuvimos que optar por hacer las otras dos modificaciones casi en el mismo tiempo".