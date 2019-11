El arrepentimiento de Europa: "En Italia le decíamos 'Gabi-no-gol'"

Gabriel Barbosa fue la gran figura de la final de la Copa Libertadores. El delantero de Flamengo en los últimos minutos convirtió dos goles que le dieron el segundo campeonato en la historia al Mengao.

Un cierre de competencia perfecto para Gabigol, quien demostró su apodo con creces al ser el máximo anotador del torneo con 9 tantos, además de romper récords en el Brasileirao al ser el único jugador del Fla que ha convertido 22 goles en un año.

Pero no todo ha sido tan bueno para el joven delantero de 23 años. Es que el ariete que pertenece al Inter de Milán de Alexis Sánchez tuvo un ingrato paso por Europa donde fue apodado como Gabi-no-gol.

Así lo señaló Frank De Boer, ex entrenador de los neroazurri. "Cuando llegó no sabía mucho de él, pero me decían que era un jugador fantástico. Lo llaman 'Gabigol', pero nosotros lo llamábamos 'Gabi-no-gol' en Italia", fueron las palabras del holandés durante la transmisión del partido.

"Recuerdo que llegó con dos personas. Una que le manejaba las redes y estaba siempre a su lado y un nutricionista para cuidar su cuerpo, pero con nosotros no hizo nada", sentenció el actual estratega del Atlanta United en la MLS.

Ahora la gran promesa del fútbol brasileño debería volver al elenco italiano una vez finalizado su préstamo, donde competiría por un puesto en ofensiva junto a Romelu Lukaku, Lautaro Martínez y Sánchez.