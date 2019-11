"Es real": Sampaoli reconoció el interés de Racing ante la inminente salida de Coudet

Tras el anuncio de la salida de Eduardo Coudet de la banca de Racing Club, la dirigencia de La Academia comienza a moverse y Jorge Sampaoli corre con ventaja para ocupar la vacante que dejará el Chacho cuando finalice la temporada. El ex técnico de la Roja termina contrato en diciembre con Santos de Brasil, sin embargo, reconoció el interés del equipo argentino por contar con sus servicios.

"La intención de Racing es real. Hablé con Diego Milito y tengo buena relación con él. Le dije que estoy concentrado en mi trabajo, no me interesa escuchar otra posibilidad hasta que decida si me quedo o no", señaló el ex DT de Universidad de Chile en conferencia de prensa, tras la victoria del Peixe por 4-1 sobre Cruzeiro en la jornada 34 del Brasileirao.

Pese a la intención del actual campeón de la Superliga Argentina, Sampaoli no quiere perder el foco y prefiere seguir concentrado en Santos: "Le expliqué que estoy enfocado en Santos hasta el 8 de diciembre. Quiero hacer historia con este club, hasta ese momento no voy a escuchar otra posibilidad. Le estaría faltando el respeto al Santos si me pongo a analizar otro equipo y no lo siento así".

Finalmente, el ex entrenador de la selección argentina desconoce el proyecto de Santos para el próximo año, por lo que su futuro es incierto: "No conozco el plan del Santos para el 2020, el club necesita vender más que comprar, disminuir el presupuesto. Desconozco la realidad pero la situación es desalentadora en relación a un equipo que necesita potenciarse para pelear por títulos. Tendrá que ordenarse para saber lo que quiere".

Si Jorge Sampaoli llega a Racing, coincidirá con los chilenos Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz. Estos dos últimos fueron dirigidos por el casildense en la U, donde se coronaron campeones de la Copa Sudamericana 2011 y se consagraron tricampeones del fútbol chileno tras conseguir el Apertura 2011, Clausura 2011 y Apertura 2012. Además, el lateral izquierdo y el volante, integraron el plantel de la Roja dirigido por el ex Sevilla que se proclamó campeón de la Copa América 2015.