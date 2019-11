Condiciones insólitas o una decisión tajante: El fútbol chileno se debate por el desenlace de la temporada

La incertidumbre se ha apoderado del fútbol profesional chileno tras el estallido social. Luego de dos intentos fallidos por reanudar la actividad, este martes se llevará a cabo un nuevo Consejo de Presidentes de la ANFP para resolver el desenlace de la temporada. Los clubes buscan fórmulas e, incluso, hablan de condiciones insólitas como llevar partidos al extranjero, pero también están quienes manifiestan que los torneos se deben dar ya por cerrados.

"Unión Española ha llevado la batuta en términos de tratar de hacer todo lo posible por terminar las fechas del torneo, porque deportivamente lo tenemos que terminar, pero también en términos económicos", establece Luis Baquedano, gerente general del club hispano, quien, además, advierte que "el fútbol chileno, a nivel internacional, está corriendo serio peligro con su participación en las copas por todo lo que está pasando".

Baquedano es férreo opositor a la idea de dar por cerrada la temporada tal como está. "Es injusto deportiva y económicamente. Hay clubes que desde hace rato vienen diciendo que se termine el campeonato, nosotros todo lo contrario, hemos defendido que siga, que se defina la forma, puede ser jugar temprano en las mañanas, busquemos opciones. No nos quedemos con el problema de conciencia de que los dirigentes cedieron ante las presiones de las barras para no jugar", sostiene.

En Mendoza y San Juan están dispuestos a recibir el Campeonato Nacional: "Las puertas de la Argentina estarán siempre abiertas para nuestros hermanos chilenos" Autoridades de ambas ciudades se abren a la opción de acoger el torneo criollo, si así lo determina el Consejo de Presidentes de la ANFP. No se hacen problemas por el tema de la seguridad: "Estamos acostumbrados, tenemos experiencia".

Además, el gerente hispano plantea que "ante las restricciones de algunos estadios municipales, como Unión Española podemos prestar nuestro estadio. Como club hemos sido consecuentes, viajamos a El Salvador, hicimos todo lo posible por jugar, en el entretiempo hubo riesgo de no seguir, nuestros futbolistas siguieron y perdimos, pero no queremos sacar ninguna ventaja deportiva. Hay que buscar alternativas, podemos, incluso, hacer jornadas dobles o triples si es necesario".

La postura de los rojos de Santa Laura encuentra eco en Calama. Walter Aguilera, presidente de Cobreloa, declara que "esto se tiene que dirimir en cancha. Después nos tendremos que sentar a escuchar otras alternativas, si es que las hay, pero por ahora sólo es un rumor esto de que se pueda cerrar así como está, porque para eso necesitamos modificar las bases del torneo, el reglamento. No es tan fácil llegar y terminar un torneo, por más que sea un por un asunto de fuerza mayor".

"Se tienen que jugar los partidos que faltan. Hay muchas alternativas, como jugar sin público o en los complejos de entrenamiento, a esta altura yo no me cierro a nada. En un momento se dijo que jugar en los complejos no era bien visto, estoy totalmente de acuerdo, pero a esta altura tenemos que ser ingeniosos para poder cerrar bien esto. También está la opción de ir a jugar al extranjero, leí por ahí que se ha esbozado esa alternativa. La claridad la vamos a tener este martes con la postura de cada uno de los clubes. Será difícil que 32 clubes se pongan de acuerdo. Deportivamente esto se tiene que jugar, es nuestra primera postura", continúa.

"Hay que dejar esto hasta acá"

Uno de los que plantea la idea de cerrar la temporada es Deportes Iquique, club que se vio directamente involucrado en uno de los intentos fallidos por reanudar la actividad. "La situación del fútbol chileno es complicada. Nosotros lo vivimos en carne propia el viernes (ante Unión La Calera en La Florida) y las condiciones de seguridad para jugar partidos de fútbol profesional en estos momentos no están. Yo creo que lo más sano es terminar el torneo. Hay un tema fundamental, que es la seguridad de los jugadores y de los hinchas", manifiesta Cesare Rossi, presidente de los Dragones Celestes.

Resolver materias como el descenso genera incógnitas bajo la idea de cerrar la temporada y justamente Iquique es uno de los equipos que pelea por no perder la categoría. Ante ello, Rossi dice que "a groso modo, sería bastante injusto pensar de que nosotros ya salimos de la zona de descenso con el partido contra La Calera, pero creo que sería igual de injusto que hubiera descensos si no se han jugado las 30 fechas. Ése es el primer paso".

"En el otro paso hay que definir el tema de las copas internacionales. Creo yo, tiene que quedar igual como está en estos momentos. Y lo más delicado, y que hay que estudiar más a fondo, es el caso de la Primera B, porque hay prácticamente siete u ocho equipos que están peleando el ascenso", prosigue.

Más allá de lo anterior, el mandamás nortino declara que "nosotros estamos con la disposición de querer jugar, de terminar el torneo, pero las condiciones de seguridad no están dadas. Como dirigentes no queremos exponer a nuestros jugadores a que les suceda algo mucho más grave, tanto en el trayecto al estadio como en el mismo partido. Entonces, creo que hay que dejar esto hasta acá y los jugadores también piensan lo mismo. Me imagino que muchos dirigentes piensan lo mismo".