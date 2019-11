Miguel Nasur votó reanudar el fútbol: "La seguridad no te la puede confirmar nadie, pero el deporte da alegría"

El Consejo de Presidentes de la ANFP de este martes no contó con el quorum calificado para que se pudiera suspender la temporada 2019 del fútbol chileno, en una decisión que fue celebrada por los representantes de clubes que querían reanudar los diferentes torneos nacionales.

Uno de esos fue el ex presidente del máximo organismo del fútbol y hoy mandamás de Santiago Morning, Miguel Nasur, quien aseguró que el regreso del deporte podrá traer felicidad a hinchas que han sufrido durante este mes, a pesar de que reconoce que los futbolistas siguen muy preocupados por las garantías de seguridad que puedan haber en los estadios.

"El fútbol es de todos nosotros y la votación fue muy estrecha. Me parece que el deporte no puede no estar llano a darle una pequeña felicidad a los hinchas y sería la primera vez en la historia que el fútbol no termina el campeonato. Por eso hago un llamado a los hinchas y a los niños de que tengamos algo de entretención, el deporte no está con religión y política y por eso queremos que gocen semana a semana porque el deporte te da alegría", aseguró Nasur.

"La parte nuestra era que siguiera el Campeonato porque en caso de seguir, da pie para el trabajo de todos nosotros. Si no hay fútbol, nos vamos todos para la casa y yo sé que los jugadores están preocupados por la seguridad y nada más", agregó.

En base a eso mismo, el timonel instaló la pregunta de "¿cuál es el problema de los jugadores? No es que no quieran jugar, pasa que la seguridad o te la puede confirmar nadie. Sólo esperamos que el Gobierno cumpla las peticiones, porque eso libera la tensión. La autoridad dice que tiene poco contingente pero nosotros necesitamos jugar, porque el deporte es lo más lindo que hay, debe seguir el Campeonato porque te da alegría, te da el comentario de la semana".

A la espera de la reanudación y programación que tenga el torneo 2019, el Sifup votó paralización y también queda esperar la opinión de los hinchas organizados del fútbol chileno.