Sifup exigirá el pago completo de remuneraciones a jugadores para terminar la temporada 2019

La temporada 2019 del fútbol chileno vivirá uno de sus días más fundamentales este martes en la reunión que protagonizarán los presidentes de los distintos clubes profesionales de nuestro país. Luego de que el partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique fuera suspendido por falta de medidas de seguridad para sus jugadores, la especulación más grande que existe en el ambiente es que el año futbolístico podría terminar hoy, lo que dejaría un sinfín de aristas a resolver en las próximas horas.

Uno de esos puntos radica específicamente en la polémica que ronda en las remuneraciones de los jugadores en el mes de diciembre, donde no habrá fútbol si es que termina el Campeonato Nacional de Primera A, Primera B y Segunda División. Una controversia que nace luego de las declaraciones del gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, quien se preguntaba: ¿por qué le voy a pagar al jugador hasta diciembre si ya no existiría, considerando que sólo era parte de una planificación inicial?

Ante ese escenario, desde el Sifup indicaron a El Gráfico Chile que una de sus exigencias para la reunión con la ANFP de este martes, será que los clubes se vean en la obligación de pagar las remuneraciones completas acordadas con la calendarización original del torneo, a pesar de que el torneo pueda darse por finalizado ante la ausencia de garantías para la seguridad de los futbolistas en los estadios. Además, del organismo de futbolistas creen que el no pago de sueldos no corresponde considerando que los jugadores han actuado como trabajadores normales y han cumplido con sus jornadas laborales, pese a las complicaciones que éstos podrían haber tenido durante el estallido social de nuestro país.

"El sindicato quiere jugar de forma normal, y los clubes no pueden apelar a que se termine su contrato o no le paguen sus remuneraciones por un caso fortuito o de fuerza mayor porque me parece que no aplica en este caso. El fútbol necesita 22 jugadores, cuerpo arbitral y otras condiciones que si se pueden dar; pero como se ha convertido en un negocio, necesitan a la televisión o a los Carabineros que puedan resguardar la gente, pero en la esencia del deporte si se puede jugar además", aseguran desde el Sindicato de Futbolistas.

"En el fondo se podría jugar a la larga, pero queda abierto a discusión y es relativo. Se solicitó que los clubes, si es que se llegara a terminar el campeonato hoy, respeten la fecha original programada. Si la Primera A terminaba el 8 de diciembre que paguen hasta ese día, si la Primera B terminaba hasta el 30 de noviembre hasta ese y los que tenían posibilidad de liguilla que se le pague hasta el 15 de diciembre. Obvio que está la polémica de qué clubes iban a jugar liguilla, eso te genera otro tipo de problemas, pero hay que verlos en la reunión", agregan.

Dado que la gran mayoría de los clubes de nuestro país han seguido con su rutina de entrenamientos de forma normal y casi todos los días, el Sifup puso especial atención en que, aunque algunos contratos indiquen que son hasta fin de temporada -como se hace en muchos casos dentro del fútbol nacional- apelan a que se entienda la contingencia y no termine perjudicando en los salarios de los futbolistas profesionales.