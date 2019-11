Crisis total en el fútbol chileno: los jugadores le respondieron a la ANFP y se declararon en paro

La crisis del fútbol chileno, que explotó con el estallido social, sumó un nuevo capítulo, porque luego de que en el Consejo de Presidentes de la ANFP se determinara que los campeonatos profesionales debían seguir, los jugadores respondieron y votaron por un paro.

Durante este martes en Quilín los timoneles de los clubes votaron en forma mayoritaria por detener la actividad y terminar los torneos hasta 2020, sin embargo, por la falta de quorum el fútbol tendrá que culminar y volver a la actividad.

No obstante, tras la determinación de los presidentes, vino la respuesta del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), quienes se juntaron en un hotel del sector oriente de Santiago, y luego de una larga conversación, tomaron la medida de no volver a jugar.

Presidentes de clubes no pudieron suspender la temporada 2019 y el fútbol chileno continuará su desarrollo hasta el final La opción de detener los torneos fue la mayoritaria, pero no alcanzó el quórum necesario para que se aprobara. Todo sigue en el limbo en la ANFP.

Los futbolistas votaron en su mayoría que los torneos no pueden seguir, ya que hubo 34 votos por no jugar y apenas seis por reanudar las acciones (de los 43 clubes profesionales sólo faltaron los votos de los representantes de Lautaro de Buín, Colchagua y Unión San Felipe), por ende, el balompié no vuelve con los profesionales.

El principal argumento que tomaron los jugadores para tomar la medida es que no existen las garantías suficientes para desarrollar la actividad, por ende por seguridad prefieren votar por no jugar.

El presidente del Sifup, Gamadiel García, informó que tras la decisión de los jugadores se trasladará a la ANFP para negociar con el presidente del organismo, Sebastián Moreno, e intentar llegar a un acuerdo.

Por ahora el fútbol está lejos de volver…