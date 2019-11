ANFP tras programar el fútbol para mediados de la próxima semana: "Lo que nos corresponde es darle continuidad a esto"

Este miércoles, en las dependencias de la ANFP, se llevó a cabo la Mesa Nacional de Programación, en la que se fijaron fechas y horarios para el regreso del fútbol profesional en Chile en medio del estallido social. Pese a la incertidumbre y a la tajante negativa de los jugadores a retomar la competencia, en Quilín se hizo la cita correspondiente para calendarizar el regreso de los partidos.

La reunión fue comandada por el gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, quien pese al adverso panorama que implica programar fútbol en medio de la crisis que enfrenta Chile, sostuvo que "no podemos abandonar el mandato del Consejo y de nuestra gerencia que tiene entre sus funciones programar el fútbol".

En la cita de este miércoles, se programó el regreso del fútbol chileno para mediados de la próxima semana (3, 4 y 5 de noviembre), con la fecha 13 de la segunda rueda de Primera División, 30 de Primera B y la jornada 9 de las liguillas de ascenso y descenso de la Segunda.

Sifup es tajante: "No disputaremos competencia alguna mientras no existan las garantías de seguridad para todos" El Sindicato de Futbolistas Profesionales emitió un fuerte comunicado donde entrega las razones para no retomar la actividad del fútbol chileno.

"El rol y el mandato de este grupo de trabajo, de acuerdo al Consejo de Presidentes, que en función del quórum que no alcanzó para que esto se interrumpiera, lo que nos corresponde es darle continuidad a esto. Ahora, lo que los jugadores decidan, es materia de ellos ¿incide directamente? Absolutamte, pero no es materia de nuestra gerencia determinar si el torneo continúa o no", explicó Rodrigo Robles.

Tanto por la posición del Sifup como por las palabras del presidente de la ANFP Sebastián Moreno, el regreso del fútbol es incierto. Pero mientras no se adopte otra decisión, la gerencia de Ligas Profesionales tuvo que llevar a cabo la programación, aunque esa calendarización tenga escasas posibilidades de llevarse a la práctica.

Mientras tanto, Robles estableció que "la disposición de los clubes está supeditada a la decisión del Consejo de Presidentes. En su mayoría los clubes no tenían la intención de continuar, sin embargo por el quórum concluyeron que el torneo tienen que continuar. Ellos son respetuosos de que debe continuar".