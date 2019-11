Sin Carabineros y con el Sifup tajante: El protocolar intento de la ANFP por reanudar el fútbol

Aunque la realidad entrega casi nulas expectativas para reanudar el fútbol profesional en Chile a raíz de la determinación del Sifup, en la ANFP siguen cumpliendo con los protocolos y por eso este miércoles se realizó la reunión de la Mesa Nacional de Programación.

En dicha instancia, coordinada por la gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP, se programó la fecha 27 de la Primera División, la 30 de la "B" y la 9 de las liguillas de ascenso y descenso de la Segunda. Todas esas jornadas quedaron calendarizadas para llevarse a cabo entre el 3 y 5 de noviembre, es decir, a mediados de la próxima semana.

Como es habitual, en la cita participó la ANFP, Estadio Seguro, el Canal del Fútbol y, extraordinariamente, los clubes que deberían albergar los encuentros programados. Carabineros estaba convocado, pero no asistió y no entregó excusas al respecto.

La presencia de Carabineros resultaba fundamental, entendiendo que los problemas de seguridad han sido el principal detonante para no retomar el fútbol en nuestras canchas. Más allá de aquello, desde el Gobierno se le comunicó a la ANFP que sí están las condiciones para reanudar la competencia.

Y antes de que se efectuara la programación correspondiente de los partidos, las entidades reunidas escucharon la postura de los jugadores a través de la presencia del presidente del Sifup, Gamadiel García, quien estuvo en las primeras horas de la cita que se efectuó este miércoles en la sede de la ANFP.

En su exposición, García fue tajante. Le manifestó a la Mesa Nacional de Programación que los jugadores no se presentarán en cancha mientras no estén las condiciones de seguridad y, por lo mismo, remarcó que la posición de sus representados es dar por terminada la temporada. El líder sindical insistió en que no hay futbolistas disponibles para retomar la actividad y, tras ello, se retiró de la sede de Quilín. Luego, los entes reunidos continuaron con su accionar protocolar.