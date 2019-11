El Consejo de Presidentes busca convencer a los ocho díscolos para destrabar el fútbol chileno

A estas alturas del caos no son pocos los miembros del Consejo de Presidentes que se atreven a calificar el incierto escenario del fútbol chileno como un "verdadero zapato chino" .

La decisión de los dirigentes, mediante quórum, de no dar por finalizada la temporada 2019 y seguir jugando, generó un problema aún mayor luego que la asamblea del Sindicato de Futbolistas Profesionales decidiera no presentarse a jugar mientras no estén las condiciones de seguridad.

Con dicho panorama los dirigentes barajan una última opción para desbloquear la crisis. Según algunos timoneles, existiría la intención del directorio encabezado por Sebastián Moreno de volver a citar a un Consejo de Presidentes para la próxima semana.

¿La idea? Convencer al menos a dos clubes de Primera División -o bien a uno de Primera y otros dos de Primera B- para que reviertan su voto y se inclinen por la opción de finalizar la temporada, y así sumar los 38 votos que se necesitan para lograr el quórum de 4/5.

La democracia del fútbol chileno que queda en tela de juicio tras el frustrado término de la temporada 2019 Finalizar el año futbolístico en las competencias profesionales logró amplias mayorías tanto en la ANFP como en el Sifup, pero el alto quórum del Consejo de Presidentes impidió tomar esa determinación.

"Estamos esperando que llamen a un nuevo Consejo, deberían convocar para la próxima semana. Yo creo que mientras exista la voluntad se puede volver a votar", afirma Cesare Rossi, presidente de Deportes Iquique.

Jorge Contador, mandamás de Coquimbo Unido, cree que "todo es posible, tenemos que sentarnos a buscar la mejor solución, trabajar con humildad y dedicación. Si cumplimos de seguro vamos a encontrar una rápida salida".

El dirigente coquimbano asegura que dentro del Consejo "son 32 hijos únicos, cada uno quiere todo para él. Los que quieran negociar tienen que estar dispuesto a ceder hasta que duela. Obvio que nadie va a quedar conforme".

En Primera B ven difícil la opción de que un club pueda dar la voltereta en tan pocos días. "Hay algunos clubes que están muy convencidos de seguir jugando. Lo veo muy difícil", advierte Felipe Muñoz, presidente de Rangers.

Pese al llamado a no jugar y con la opción de volver a citar a un Consejo, Rodrigo Robles, gerente de ligas profesionales de la ANFP, explicó que en la mesa de programación "no asumimos que no se juega, nosotros recibimos el mandato del Consejo de Presidentes, el cual establece que el torneo se juega".