Roger Federer ni piensa en el retiro y anuncia que seguirá jugando mucho tiempo más

El tenista suizo Roger Federer luego de su gira por Latinoamérica pasó por Nueva York para una visita comercial, en la cual entregó diferentes precisiones acerca de su futuro, confirmando que disputará toda la temporada 2020 y abriendo la puerta a un 2021 aún el circuito ATP, cuando cumpla 40 años de edad.

El número tres del mundo fue claro al señalar que "la temporada 2020 está lista en cuanto al calendario, pero 2021, simplemente no lo sé porque está demasiado lejos, pero por supuesto si tengo la oportunidad de jugar y todo sigue funcionando seguro lo haré. ¿Por qué no?”.

En esa línea, confirmó que "jugaré Roland Garros el próximo año pero probablemente con menos torneos sobre canchas lentas en la previa. Estoy muy ilusionado con los Grand Slams, Juegos Olímpicos y Laver Cup para la próxima temporada".

Acerca de lo que viene y sobre una opción de retirarse, Federer comentó que "cuando tome la decisión lo sabrán. Por ahora tengo mi calendario de 2020 definido y en 2021 si las lesiones me respetan y mi familia me apoya, voy a seguir jugando".

Además, confesó que "mucha gente creía que estaba acabado al lesionarme el menisco en 2016, pero nunca me planteé retirarme del tenis. No veo ningún motivo para hacerlo ahora, sabía que era una lesión dura y necesitaba rehabilitación, pero eso me dio mucha energía, hoy no está en mi cabeza retirarme".