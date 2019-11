Sifup es tajante: "No disputaremos competencia alguna mientras no existan las garantías de seguridad para todos"

Luego de la asamblea extraordinaria del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), el organismo se mostró firme en no retomar la actividad mientras las condiciones de seguridad en Chile no estén garantizadas.

En un fuerte comunicado de cinco puntos, los jugadores expresaron sus argumentos para no volver a jugar.

Comunciado del Sifup

1.- Tras un largo debate de ideas y con todas las posturas sobre la mesa, los futbolistas de Chile manifestaron y consensuaron, por amplia mayoría, “proteger la integridad de los deportistas, trabajadores e hinchas de nuestra actividad, que a la luz de los acontecimientos que vive nuestro país, no está bajo resguardo”. Por esta razón y apelando también a la conciencia social de un pueblo que lucha por válidas demandas sociales, no disputaremos competencia alguna mientras no existan las garantías de seguridad para TODOS los que participan de este espectáculo.

2.- Los futbolistas tomaron una decisión consciente, democrática, amplia, soberana y consecuente a la realidad de Chile. No estamos en guerra con nadie, tampoco en paro, ni hay un petitorio a cambio de revertir nuestra postura. Por su parte, en el Consejo de Presidentes, las autoridades llegaron a la misma sentencia, lo que quedó evidenciado en la votación realizada para terminar o continuar los torneos: sólo 8 clubes a favor de continuar y 27 clubes por terminar, pero lamentablemente por temas formales (falta de quórum) la decisión mayoritaria no prosperó. Así las cosas, el sentido común y la empatía dominaron cualquier decisión.

3.- Hasta la fecha, y antes de comprobar que en La Florida (La Calera-D. Iquique) no existieron las garantías mínimas para el normal desarrollo de un partido, donde se expusieron vidas no sólo de jugadores sino de trabajadores, niños y sus familias, los futbolistas estuvieron siempre disponibles para reanudar la competencia. Los argumentos fueron: la necesidad de volver a trabajar, tal como lo han hecho paulatinamente todos los ciudadanos de este país, en la medida de lo posible. Dicha postura trajo consigo muchas situaciones adversas, pero siempre fuimos consecuentes a una disposición mayoritaria de no ser nosotros la piedra de tope para nadie.

4.- Sin embargo esa sensación cambió, es real, la vivimos en carne propia, situación de la que también estábamos conscientes y aceptamos. Hoy, tras muchos intentos por reanudar lo imposible, las señales que llegan de todos lados son categóricas. Ministros y autoridades de orden, dicen públicamente que el país está sobrepasado; por ende, nosotros no podemos ser prioridad en una situación límite, tampoco los conejillos de indias. Ser conscientes y responsables del momento también es labor no sólo de los jugadores, sino de todos los actores que deben resolver la crisis de nuestro país. Siempre adherimos a las movilizaciones sociales, desde el primer día y, bajo las circunstancias sociales ampliamente conocidas, jamás estuvimos ajenos al dolor y sufrimiento de muchos compatriotas.

5.- Seguiremos disponibles para dialogar con todos; en cualquier instancia. Y así será siempre.