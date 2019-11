Aníbal Mosa: "Suspender el campeonato no es triunfo de las barras bravas, sino de la cordura"

Colo Colo se manifestó a favor de suspender el Campeonato Nacional el pasado martes en el Consejo de Presidentes de la ANFP, algo que el timonel de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aclaró que no es un triunfo de las barras bravas.

Es que las amenazas de los fanáticos de distintos clubes para que no se realicen los partidos, sumadas a la intervención de la Garra Blanca en el partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique en el Bicentenario de La Florida, llevó al Sifup a determinar que no se juegue, pese a que en Quilín no se llegó al quórum de 4/5 para suspender.

En ese sentido, Mosa descartó que cedieran ante las amenazas y advirtió que "para mí suspender es el triunfo de la cordura. Es momento de hacer un esfuerzo entre todos, clubes y ANFP, y no darles la razón a las barras bravas, sino reestructurarnos, reorganizarnos".

"Como mundo del fútbol debemos generar una resiliencia para este 2020, para no tener que andar apagando incendios durante la marcha", continuó el empresario de origen sirio, en una clara crítica a la suspensión de partidos durante la temporada.

Finalmente, el puertomontino no desmintió las amenazas que recibieron diferentes jugadores de los albos, aunque prefirió no hablar sobre ello, ya que "el tema es muy delicado, por eso creo que nosotros no debemos seguir estresando esta situación".