El fútbol chileno encamina un acuerdo para alcanzar el quórum y dar por finalizada la temporada 2019

Intensas conversaciones a través de llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp han marcado las últimas horas de los máximos dirigentes de los clubes del fútbol profesional chileno. Este viernes se viene un nuevo Consejo de Presidentes y en dicha cita se daría por cerrada la temporada 2019 del balompié nacional.

Después del fallido intento por cerrar el año futbolístico en el Consejo del martes, en el que el quórum de 4/5 impidió aprobar la moción mayoritaria, los presidentes de los clubes que votaron por dar por concluida la temporada se desplegaron para encontrar los sufragios necesarios entre los díscolos.

Así, rápidamente avanzaron las tratativas. Después de la tajante posición adoptada por el Sindicato de Futbolistas de no volver a jugar en este 2019 (al no existir las garantías necesarias) y de las señales dadas desde el Gobierno en torno a la seguridad, la idea de no retomar los torneos en lo que resta del año comenzó a permear entre los disidentes del martes.

Tanto los clubes que en el último Consejo se mostraron a favor de terminar la temporada como la mesa encabezada por Sebastián Moreno en la ANFP esperan que se concrete un amplio acuerdo, para así cumplir con el quórum de los 4/5 que por estatutos se requieren para dar un cierre anticipado a las competencias profesionales.

El sacrificio que asumen los futbolistas para que se dé por cerrada la temporada 2019 Si en el Consejo de Presidentes de la ANFP de este viernes se determina finalizar los torneos profesionales, un grupo importante de jugadores sufrirá un perjuicio en términos salariales.

Es decir, durante el Consejo de Presidentes que se llevará a cabo este viernes en Quilín, a partir de las 10:30 horas, se debería aprobar con una mayoría contundente, casi unánime, la moción para dar término a la temporada 2019. Santiago Wanderers sería uno de los pocos que se mantendría firme en la postura de seguir jugando.

Cabe recordar que en la sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes que se desarrollará este viernes en Peñalolén, además de abordar la revisión y resolución de los campeonatos profesionales de la temporada 2019, se deberá votar por el sistema de competencias para el 2020. Ésa es otra arista compleja, que si bien está directamente vinculada al primer punto de la reunión, presentaría mayores roces, a raíz de los diferentes intereses de los clubes involucrados.

El fútbol chileno encamina un acuerdo para aprobar el cierre de la actividad profesional en el presente año, sin embargo, las tratativas se extenderán hasta el momento mismo del Consejo, por lo que no se puede descartar un giro. Por ahora, todo indica que este viernes se pondrá fin a la temporada 2019.