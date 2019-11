Manchester United y Arsenal siguen en lo más alto de sus grupos a pesar de sus derrotas en Europa League

La Europa League está en la parte final de la fase de grupos y los clubes más grandes comienzan a sacar ventaja para clasificar a la siguiente ronda, aunque con más de algún problema.

Ese es el caso del Manchester United y el Arsenal. Los clubes ingleses cayeron en la jornada 5 del segundo torneo de clubes más importante del viejo continente, pero lograron mantener la punta de sus respectivos grupos.

Los Diablos Rojos, que ya están clasificados, no pudieron ante el FC Astana y perdieron 2-1. El ex club de Alexis Sánchez se puso en ventaja gracias al tempranero gol de Jesse Lingard a los 10 minutos, pero el elenco de Kazajistán lo dio vuelta con los tantos de Dmitri Shomko (55') y el autogol de Di'Shon Bernard a los 60', quedando con 10 puntos en el grupo L, solo uno más que el AZ Alkmaar, con quien disputará el primer puesto la próxima fecha en Old Trafford.

Los Gunners por su parte aún no aseguran su lugar en la ronda de 32 mejores. El cuadro dirigido por Unai Emery sufrió como local pese al primer tanto convertido por Pierre Aubameyang a los 45+1', ya que en el segundo tiempo Daichi Kamada con un doblete a los 55' y 64' le dio el triunfo definitivo al Frankfurt. De esta forma los londinenses lideran el grupo F con 10 unidades, mientras que los alemanes quedaron con 9.

Mientras tanto el Sporting Lisboa y el Espanyol se unieron a los equipos clasificados a los dieciseisavos de final. Los portugueses en el grupo D golearon 4-0 al PSV y los catalanes, por su parte, les bastó un empate 2-2 ante el Ferencvaros para asegurar el primer lugar del grupo H.