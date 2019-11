Roberto Cereceda pide cerrar la temporada 2019 del fútbol chileno: "Las condiciones no están para continuar"

El defensa de O'Higgins de Rancagua, Roberto Cereceda, se refirió este jueves a la situación que vive el fútbol chileno, que sigue suspendido producto del estallido social que afecta al país. En esa línea, el ex seleccionado llamó a "dejar de lado lo deportivo" y así privilegiar la situación que estamos enfrentando.

"Estamos muy conscientes de que la situación país es mas importante de lo que se pueda hablar deportivamente. Las ventajas deportivas debemos dejarlas de lado, porque la situación país es mas importante de lo que significa el fútbol", dijo Cereceda en conferencia de prensa.

En esa línea, el ex lateral de Colo Colo, la U y la UC, expresó que "las condiciones no están para poder continuar. Todos perdemos algo deportivamente, seamos mas seres humanos con todo lo que pasa. Buscar una solución justa sería lo ideal, hay muchas posturas y los grupos tienen que llegar a un acuerdo. Todos tenemos que perder algo, algunos tienen algunas ventajas que deberían olvidarlas".

Por su parte, el cuadro celeste que marcha octavo en la tabla de posiciones, está quedando fuera de los cupos internacionales por diferencia de gol, una situación que Cereceda analizó indicando que "estuvimos siempre clasificados, perdimos el último partido y quedamos fuera. Con una situación tan importante, las prioridades son diferentes, clasificar a una copa es un tema deportivo y para nosotros no tiene ni una mínima importancia con lo que realmente vive el país. Sería muy inconsciente el querer jugar, lamentablemente quedamos fuera".

El futuro de la temporada 2019 del fútbol chileno se decidirá el viernes en crucial Consejo de Presidentes Los clubes van a decidir si la actividad continúa o si se da por terminado todo. Además, se analizará cómo se jugarán los campeonatos de 2020.

Sobre las condiciones mínimas para desarrollar un espectáculo deportivo, manifestó: "La contingencia policial era lo principal, el otro día habían cinco carabineros (Calera-Iquique), gracias a Dios no le pasó nada importante a nadie, por lo menos, fue bueno para darnos cuenta que no se podía jugar".

"La situación se les escapó de las manos, todos creíamos que iba a tener una solución, cosa que no ha sido así, nos dimos cuenta que es algo muy grave lo que vive el país. Esta mas que claro, que algunos ni siquiera son capaces de prender la TV y ver que sigue muriendo gente", añadió.

En ese contexto, relató como fue el diálogo que sostuvo el plantel, con diferentes representantes de la Trinchera Celeste, hinchada del cuadro rancagüino: "Acá llegó la barra, vinieron representantes para hablar y muy amablemente, nos expresaron que no querían que jugáramos. Fue una conversación bastante sana, ya que nosotros explicamos nuestro punto de vista, diciéndoles que en segunda y Primera B, los jugadores no iban a recibir sueldo, y que en O’Higgins, no iba a pasar eso por ser una institución consolidada".

Finalmente, se mostró muy ilusionado por la intención del club en seguir contando con sus servicios: "Termino contrato ahora, los dirigentes se están acercando para poder renovar, tienen la intención y ahora vienen las conversaciones con los representantes. Me gustaría llegar a un buen puerto y seguir vistiendo la camiseta celeste", concluyó el ex seleccionado nacional de 35 años.