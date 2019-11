Liverpool derrotó a Brighton y estiró su ventaja en la punta de la Premier League

Liverpool sigue en lo más alto de la Premier League. Los Reds vencieron a Brighton por 2-1, sumaron 13 victorias en catorce jornadas disputadas y acumuló 31 partidos sin derrotas por la liga inglesa.

Los dirigidos por Jurgen Klopp hicieron el trámite rápido y se quedaron con la victoria gracias a las anotaciones del defensa central Virgil Van Dijk (18’ y 24’). Por parte de Brighton, Lewis Dunk descontó a diez minutos del final.

Sin embargo, los líderes del fútbol inglés sufrirán una sensible baja para el próximo partido, donde se enfrentarán en el clásico ante Everton. A los 76’, el portero brasileño Alisson Becker fue expulsado tras atajar el balón con las manos fuera del área. Alex Oxlade-Chamberlain fue el afectado y en su lugar entró el arquero Adrián San Miguel.

Con esta victoria, Liverpool continúa como puntero exclusivo de la Premier League con 40 unidades. En la próxima jornada, los Reds recibirán a Everton en una nueva edición del Clásico de Merseyside. El partido será el próximo miércoles 4 de diciembre en Anfield, a partir de las 17:15 horas.

Por otro lado, Brighton quedó en la décima quinta posición con 15 puntos. En la próxima fecha, visitará a Arsenal en el Emirates Stadium. El encuentro será el próximo jueves 5 de diciembre, desde las 17:15 horas.

— Premier League (@premierleague) November 30, 2019