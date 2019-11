Manchester City igualó con Newcastle y podría ceder el subliderato de la Premier League al término de la fecha

Manchester City tenía la oportunidad de acortar la distancia que le lleva Liverpool, sin embargo, empató 2-2 con Newcastle United en condición de forastero y podría abandonar el segundo lugar de la Premier League al término de la fecha 14.

A los 21’, Raheem Sterling remató dentro del área y abrió el marcador para la visita en el St James’ Park. Pero la alegría le duró poco al equipo mancuniano porque tres minutos más tarde, Jetro Willems convirtió el empate para el cuadro dirigido por Rafael Benítez. A los 81’, Kevin De Bruyne sacó un bombazo imposible para el portero eslovaca Martin Dúbravka y le dio la ventaja parcial a los dirigidos por Pep Guardiola. A los 87’, Jongo Shelvy remató de distancia y decretó el definitivo 2-2.

Con este empate, Manchester City se estancó en el segundo lugar de la Premier League con 29 puntos. Además, los ciudadanos podrían ceder el subliderato, debido a que Leicester City tiene el mismo puntaje pero tiene un partido menos. En la próxima jornada, los Citizens visitarán a Burnley en el Turf Moor. El partido será el próximo martes 3 de diciembre, desde las 17:15 horas.

Por otro lado, Newcastle quedó en el décimo cuarto lugar con 16 puntos. En la próxima fecha, las urracas visitarán al Sheffield United en el Bramall Lane. El compromiso se disputará el próximo jueves 5 de diciembre, a partir de las 16:30 horas.

