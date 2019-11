West Ham de Manuel Pellegrini consiguió histórico triunfo ante Chelsea y escapó de las últimas posiciones de la Premier League

West Ham United de Manuel Pellegrini respira, al menos por esta fecha. Los Hammers derrotaron por 1-0 a Chelsea en Stamford Bridge y escaparon de las últimas posiciones de la Premier League. Además, los dirigidos por el entrenador nacional consiguieron un triunfo histórico porque hace 17 años que no vencían a los Blues en condición de visitante y cortaron una racha de ocho partidos sin conocer la victoria.

A los 48’, Aaron Cresswell anotó la única cifra del encuentro. El lateral enganchó y sacó un remate imposible para el portero Kepa tras asistencia del español Pablo Fornals. Posteriormente, los dirigidos por Frank Lampard buscaron incesantemente la igualdad, no obstante, el equipo del Ingeniero se replegó de buena forma, supo administrar la ventaja y se llevó un triunfo fundamental.

Previo al partido, West Ham estaba a tres puntos de la zona de descenso, sin embargo, con el triunfo quedaron a seis y se ubicaron en la décima tercera posición de la Premier League con 16 unidades. En la próxima fecha, los hammers visitarán a Wolves, el compromiso será el próximo miércoles 4 de diciembre, desde las 16:30 horas.

A su vez, con esta derrota, Chelsea desperdició la oportunidad de alcanzar a Manchester City y Leicester City y quedó en el cuarto lugar de la liga inglesa con 26 unidades, zona de clasificación a la UEFA Champions League. En la próxima fecha, Chelsea recibirá a Aston Villa. El partido será el próximo miércoles 5 de diciembre, a partir de las 16:30 horas.

FULL-TIME Chelsea 0-1 West Ham

A cracking Cresswell goal is enough for West Ham to claim all three points#CHEWHU pic.twitter.com/uDM8sp4Uro

— Premier League (@premierleague) November 30, 2019