Sebastián Moreno se abre a revisar los ascensos: "No se descarta jugar con 18 clubes"

El pasado viernes el Consejo de Presidentes de la ANFP resolvió dar por finalizada las 3 divisiones profesionales del fútbol chileno, decretando a Universidad Católica como campeón, pero descartando las opciones de ascensos y descensos.

Por lo mismo Santiago Wanderers se mostró como el gran perjudicado, porque pese a liderar la Primera B no logró el ansiado ascenso de categoría. Pero ahora Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, abrió una puerta, ya que aseguró que "no se descarta jugar con 18 clubes, pero para lograr ese avance necesitamos ir destrabando otros problemas. La disposición existe".

Y es que el mandamás del balompié nacional reconoció que la decisión que no suban ni bajen de categoría los clubes "claramente causó daño, pero no solamente a un club en particular, sino que a la correcta finalización de los torneos de Primera B y de la Segunda División".

Por lo mismo desde Quilín hablaron del concepto de justicia deportiva y volverán a evaluar la decisión tomada. "Hemos citado a los clubes de Primera A para analizar y revisar esta situación que perjudica a varios clubes. Vamos a agotar todas las instancias de diálogos con los clubes", sentenció el dirigente.

"Aquí no se trata de sentarse y dictaminar cuáles son los clubes que deben participar de alguna liguilla, acá hay un criterio de puntaje alcanzado y de lograr una solución que integre a todos los clubes", agregó Moreno, quien fue enfático que cualquier decisión que se tome debe pasar por un Consejo de Presidentes.