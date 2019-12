Johnny Herrera dijo adiós a su histórico paso por la U: "Me voy tranquilo porque nunca me cagué dentro de la cancha"

El arquero Johnny Herrera confirmó su salida de Universidad de Chile este martes, luego de una reunión sostenida con la regencia de la concesionaria Azul Azul. En su salida del centro deportivo de la U, el histórico guardameta manifestó que busca seguir jugando profesionalmente, dijo que el técnico Hernán Caputto fue quien no lo quiso y que jamás le pesó el símbolo de los universitarios en la camiseta.

"Tranquilo, obviamente me enteré por la prensa primero antes que la gente de acá. Pero está digerido, todo en orden, la vida continúa y quiero seguir jugando fútbol porque me siento con todas las capacidades para poder seguir y ya desde mañana empezar a buscar equipo o quien me llame y me ofrezca la mejor opción", aseguró Herrera en su salida del club.

"Ninguna opción de quedarme. Caputto tomó la decisión de no contar conmigo, una decisión de él, que está dentro de su derecho, más allá de que yo terminé jugando y me puso en partidos críticos para el club, pero tranquilo. Yo siempre he respetado esas decisiones del entrenador, se respeta, se asume con grandeza y me voy muy feliz porque terminé jugando, porque nunca me pesó la camiseta. Porque pude haber jugado mal, bien o muy bien, pero nunca me cagué dentro de la cancha y eso me deja tranquilo. Buscaré mi norte en otro club y Dios quiera que la vida me siga acompañando con éxitos y con títulos", agregó.

"Me querían echar hace rato"

Por otra parte, el portero manifestó que está conforme con las decisiones tomadas por la dirigencia y el cuerpo técnico de la U, y que está contento de haber aportado en medio del momento más complejo de la U en los últimos años.

"Es el pago de Chile pero no lo puse en la mesa para nada. Él tomó su decisión y espero que la haya tomado él, de todo corazón lo digo. Pero está en su derecho y optó por no contar conmigo la próxima temporada y desearle éxito nada más. Más allá de quien esté al mando en lo dirigencial y deportivo, más allá de que tenemos diferencias radicales, hoy están ellos a cargo y será, me voy tranquilo porque insisto hace mucho que todos saben que me quieren echar hace rato", apuntó el guardameta.

"Estaba prácticamente fuera del club y en el periodo de crisis cuando estaban últimos tuve que volver a jugar, y lo hice con toda la entereza que lo he hecho siempre, con personalidad y eso nos ayudó a salir de la zona de descenso y meternos en una semifinal", cerró.

Herrera debutó por la U en 1999, donde estuvo jugando hasta 2006 cuando partió a Corinthians. Luego de un complejo paso por el fútbol brasileño, volvió a Chile para jugar por Everton y Audax Italiano; hasta que regresa al cuadro universitario en 2011, consagrándose como uno de los líderes en los años más dorados en la era moderna de la institución.