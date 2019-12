Pipo Gorosito y la UC: "No quiero aparecer ofreciéndome, porque no es mi forma de ser"

Con la salida de Gustavo Quinteros rumbo a los Xolos de Tijuana, en Universidad Católica barajan distintos nombres para el puesto de director técnico. Y uno de ellos es el argentino Néstor Gorosito, ídolo cruzado como jugador y actual entrenador de Tigre en su país.

"Siempre que se va un entrenador de Católica o de San Lorenzo, por el cariño que me tiene la gente de ambos clubes, mi nombre aparece, pero no es más que eso, no tengo nada más que decir, porque no corresponde que diga nada. Uno tiene que estar tranquilo y ver qué sucede después", afirma a El Gráfico Chile el DT de 55 años.

El ex "10" cruzado sostiene que "no me corresponde pronunciarme, por una cuestión de respeto hacia los clubes. En Católica han elegido muy bien las veces que han tenido que buscar entrenador. Salieron campeones dos veces seguidas con dos entrenadores diferentes, con Salas también se logró un bicampeonato. Hay que esperar para ver qué pasa".

Historia repetida en la UC: Gustavo Quinteros hará uso de su cláusula de salida y continuará su carrera en México Tal como ocurrió con su antecesor Beñat San José, el argentino-boliviano dejará San Carlos de Apoquindo de forma intempestiva tras coronarse campeón con la Franja. Su nuevo desafío será el Xolos de Tijuana.

Gorosito insiste en que "no quiero aparecer ofreciéndome, porque no es mi forma de ser", remarcando que "todas las veces que han buscado un entrenador, siempre he dicho exactamente lo mismo". Eso sí, el propio Pipo ha reconocido en reiteradas ocasiones y de manera abierta que uno de sus sueños es dirigir a la UC.

Más allá de eso, el referente cruzado confía en que el actual campeón chileno tomará una buena decisión al elegir al sucesor de Gustavo Quinteros. "Han elegido siempre muy bien, sobre todo últimamente. Salieron campeones con Salas, con Beñat y ahora con Quinteros. Ojalá que sigan así, porque quiero mucho al club, tengo mucha gente amiga y siempre le deseo lo mejor".

Cabe recordar que durante el primer semestre del 2019, Gorosito se alzó como DT sensación en el fútbol argentino, al conquistar la Copa de la Superliga con el modesto Tigre, venciendo por 2-0 en la final al poderoso Boca Juniors. Sin embargo, el promedio le pasó la cuenta a su equipo y por eso perdió la categoría.

Hoy, Tigre aparece en el séptimo lugar de la B Nacional y el 14 de diciembre próximo enfrentará un desafío importante al disputar el Trofeo de Campeones de la Superliga ante Racing Club en Mar del Plata.