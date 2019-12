Alexis es elegido como el jugador de la década por los hinchas del Arsenal

A pesar de que en enero próximo se cumplirán dos años desde que Alexis Sánchez partió del Arsenal, y que fichó en el Manchester United, uno de los máximos rivales del cub, los fanáticos de los Gunners parecen haber olvidado eso y que guardan los mejores recuerdos del paso del delantero chileno, donde mostró un nivel superlativo con el que encandiló a casi todos en Inglaterra.

Una muestra de eso es que los hinchas del cuadro londinense eligieron al tocopillano como el jugador de la década del club a través de un ejercicio en Twitter.

En ese sentido, el seleccionado criollo recibió numerosas menciones en la categoría que reconoce al mejor futbolista del decenio y, además, es considerado como el mejor fichaje del club durante el período, por el que la institución pagó unos US$ 46 millones al Barcelona.

Sánchez defendió al Arsenal entre las temporadas 2014 y 2018, donde anotó 80 goles en 166 encuentros y ayudó a que el elenco Gunner consiguiera dos títulos de la FA Cup y tres Community Shield.

Aunque en la actualidad el chileno está lejos de esos números. Sánchez continúa con la recuperación de la lesión al tobillo que sufrió en el pasado amistoso de octubre entre la Roja y Colombia y en el Inter de Milán esperan que el criollo regrese a las canchas antes de Navidad para que retome el nivel que mostró en Londres.

Player of the decade: Alexis Sanchez

Game of the decade: 2011 UCL win Vs Barca

Goal of the decade: Wilshere Vs Norwich

Biggest disappointment: 2011 Carling Cup Final loss to Birmingham

Best memory: 2014 FA Cup Final

Most underrated signing: Nacho Monreal https://t.co/mvHGgR7BRZ — Adam Kapilima (@adam_kaps) December 5, 2019

