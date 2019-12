Arsenal volvió a caer y alargó su racha a ocho partidos sin ganar en Premier League

Arsenal no vive su mejor momento. Los Gunners despidieron a su ahora ex técnico Unai Emery hace una semana y asumió en su reemplazo el histórico Fredrik Ljungberg, pero el equipo aún no logra volver al triunfo.

Es que tras la derrota 2-1 como locales ante el Brighton los londinenses sumaron 8 partidos sin ganar en la Premier League. La última victoria fue el pasado 6 de octubre ante el Bournemouth por 1-0, desde ahí cinco empates y tres derrotas.

La última ante las gaviotas para cerrar la fecha 15 de la liga inglesa. Los cañoneros comenzaron perdiendo tras el gol de Adam Webster a los 36 minutos, en el segundo tiempo empataron por medio de Alexandre Lacazette a los 50', pero Neal Maupay decretó la derrota del ex equipo de Alexis Sánchez a los 80'.

De esta forma, el Arsenal se quedó en el puesto 10 de la Premier, con solo 19 unidades y a 4 puntos de la zona de clasificación a torneos internacionales, pero con solo 5 más que la zona de descenso. Además, cuentan con el triste registro de ser el único equipo de la primera división inglesa en no sumar victorias en las últimas 5 fechas.

Revisa los resultados de la fecha 15 de la Premier League acá:

Crystal Palace 1-0 Bournemouth

Burnley 1-4 Manchester City

Chelsea 2-1 Aston Villa

Leicester City 2-0 Watford

Southampton 2-1 Norwich

Wolves 2-0 Wets Ham

Manchester United 2-1 Tottenham

Liverpool 5-2 Everton

Sheffield United 0-2 Newcastle

Arsenal 1-2 Brighton