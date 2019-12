"Es una portera superestrella": Christiane Endler fue escogida entre las mejores 25 futbolistas del 2019

Christiane Endler no se cansa de recibir reconocimientos por su gran 2019, donde destacó en el Mundial de Francia y en los premios The Best fue elegida como la segunda mejor arquera de la temporada, detrás de la holandesa Sari Van de Veenedaal.

Ahora, la chilena que milita en el Paris Saint Germain fue incluida por el prestigioso medio inglés The Guardian entre las mejores 25 futbolistas del año: La capitana de la Roja se ubica en el 24º casillero de una clasificación en la que el medio británico todavía no revela las diez primeras.

"Qué año fue para Endler. Es una portero superestrella y, aunque a menudo compartía deberes en el PSG con Katarzyna Kiedrzynek, se destacó en la Copa del Mundo con Chile", sostuvo la publicación para explicar la designación de la arquera.

"Fue excelente en todo momento, haciendo todo lo posible para mantener a raya a Suecia durante 83 minutos, mientras que realizó una serie de salvadas increíbles frente a Estados Unidos", agrega el medio.

Y cierra: "Las actuaciones de Endler le valieron una nominación para el premio al Portero del Año de la FIFA junto con Sari van Veenendaal y Hedvig Lindahl y ahora se ha establecido firmemente como una de las mejores del mundo".