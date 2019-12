Johnny Herrera se fue a vivir a Concón para negociar su regreso a Everton: "Sé que después de la U deseaba jugar acá"

Johnny Herrera vivió una polémica salida de Universidad de Chile durante esta semana y dejó atrás 15 temporadas históricas defendiendo el arco de los universitarios. En una decisión tomada en conjunto entre la concesionaria Azul Azul y el técnico Hernán Caputto, el guardameta de 38 años puso fin a su segundo ciclo en su club formador, tras el término de su contrato, y entró en un terreno de incertidumbre sobre su futuro profesional.

Pese a eso, y según cuentan a El Gráfico Chile desde el círculo cercano al jugador, Herrera quiso dejar atrás rápidamente su controversial salida de la U, partió de Santiago y se fue a vivir a Concón. Ahí, el ex seleccionado chileno comenzará a negociar su posible regreso a Everton de Viña del Mar, donde hizo historia por conseguir el cuarto título de Primera División del club en el Torneo Apertura 2008.

Dentro de esas tratativas, una de las principales voces que definirá su posible llegada al club viñamarino es el ex arquero argentino-chileno Gustavo Dalsasso. El actual director deportivo de los ruleteros, y ex compañero de Herrera en la campaña del 2008, está al tanto del interés que tiene el guardameta por volver a jugar nuevamente en el estadio Sausalito y tiene claro lo que significa el ex capitán de la U en la historia de Everton.

"Johnny fue un gran referente acá, jugó en el 2008 y sé que después de la U deseaba jugar acá. Es un ex compañero, un amigo y una persona con la que compartimos un año y medio de buenos recuerdos, donde aparte salimos campeones. Él siempre va a estar ligado al corazón del hincha y también es parte de los 110 años de historia de este club. Él es gran parte de esa historia, pero tenemos que ver primero cuál es su situación con la U y otros asuntos", indicó Dalsasso a este medio.

Campestrini es la piedra de tope

Para el actual director deportivo de los Oro y Cielo, su principal preocupación hoy en día es la renovación del portero argentino Cristian Campestrini. Según cuenta el ex capitán de los viñamarinos, hace dos meses que están negociando su continuidad y están al tanto de que tiene ofertas de equipos mexicanos, como el Correcaminos, y también de otras ligas del extranjero. Además, el dirigente aún está preocupado por el presupuesto que tendrá su equipo para el próximo año, sobre todo considerando la incertidumbre que quedó después de la forma en la cual terminó el torneo por el estallido social.

"Antes de que pasara todo esto de Johnny con la U, nosotros estábamos ya negociando hace mucho tiempo la continuidad de Campestrini, y también tenemos que ver la lista que dejó nuestro técnico sobre refuerzos y jugadores a renovar. Falta la reunión de presidentes para ver cómo continúa el tema del Campeonato, tenemos que evaluar el presupuesto del plantel profesional. Por todo eso, no quiero generar ningún tipo de expectativas con la ilusión de la gente y con el mismo Herrera", agrega el director deportivo ruletero.

Herrera está físicamente cada vez más cerca de Viña del Mar y su opción de retorno a Everton se hace cada vez más certera. Todo, eso sí, supeditado a la decisión final de la dirigencia ruletera y la opinión del propio técnico Gustavo Díaz.